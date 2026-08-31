Milei aseguró que "Argentina tiene las condiciones para recibir a la F1" en el Congreso de la FIA

El presidente afirmó que el país cuenta con "la tradición, los pilotos y la seriedad institucional que exigen" las competencias internacionales de este calibre

El presidente Javier Milei aseguró que “Argentina tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 ” durante el acto de apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires , en medio de los rumores del regreso de la máxima categoría del automovilismo al país.

Durante el evento, el mandatario afirmó que Argentina reúne “las condiciones económicas, institucionales y de infraestructura” que son necesarias para las máximas competencias internacionales, además de contar con “la tradición, los pilotos y la seriedad institucional que exigen” .

Por otro lado, el mandatario resaltó que el regreso del Congreso Americano de la FIA a la Argentina, después de 15 años, constituye una oportunidad para avanzar en la recuperación del país como destino internacional para el automovilismo. Cabe destacar que el presidente la FIA, Mohammed Ben Sulayen, estuvo presente junto a las autoridades del gobierno nacional.

Milei destacó que la eliminación del “Impuesto País y bajar los aranceles a los autos importados” le permitió que actualmente “un gran porcentaje de los cero kilómetro que entran al país no pagan aranceles, lo que implica caídas de precios que llegan hasta casi el 30%”.

El presidente remarcó que "Argentina está en condiciones de recibir a la Fórmula 1".

Milei sobre la Fórmula 1 en Argentina

En su discurso, el presidente indicó que, más allá de que durante años el país dejó de ser considerado para competencias de alta relevancia a nivel internacional, “la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó”, sino que “lo único que faltó durante 28 años fue que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre”.

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“Hoy los recibimos con las rutas más abiertas que nunca y con la misma vocación de que quien quiera moverse, competir o construir en el país lo puede hacer en libertad. Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, enfatizó Milei.

El presidente subrayó que “Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es, otra vez, un país serio, donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”, por lo que “es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”. Al concluir su discurso, remató: “Avancemos juntos a toda velocidad para convertir este sueño en realidad. Queremos ver a Colapinto en el país”.