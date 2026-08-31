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El recuerdo de la única vez que Messi jugó con la selección argentina en Rosario

Lionel Messi anunció su retiro y en su historial tiene un partido jugado en el Gigante de Arroyito, aunque no trae buenos recuerdos

31 de agosto 2026 · 13:28hs
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Lionel Messi jugó su único partido en Rosario ante Brasil

Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

Lionel Messi jugó su único partido en Rosario ante Brasil

Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la selección argentina, con la que acumuló más de 200 partidos. Jugó en cada rincón del mundo con la albiceleste: Budapest en su debut, el Monumental en cada eliminatoria mundialista, Japón, Bangladesh y el resto de los destinos en la que la celeste y blanca era convocada. Sin embargo, quedará en el recuerdo la única vez que Messi vistió la camiseta de la selección en Rosario.

El zurdo nació en la zona sur de Rosario, jugó en el club de barrio Grandoli, pasó por las inferiores de Newell’s, visitó la camiseta de Barcelona, PSG e Inter de Miami y se puso 207 veces la camiseta de la selección argentina, una de ellas para disputar un partido por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica en Rosario.

Fue el 5 de septiembre de 2009 con Diego Armando Maradona en el banco de suplentes del Gigante de Arroyito, por la fecha 15 de las eliminatorias del Mundial 2010. La noche estuvo lejos de ser lo que se esperaba, fue una dura derrota en el clásico sudamericano por 3 a 1, en un momento donde la selección tenía un andar errante.

Messi y Argentina en Rosario

Diego Armando Maradona era el técnico de la selección argentina en 2009 y aunque las victorias no se le habían negado, duras derrotas ante Bolivia y Ecuador ponían contra las cuerdas la clasificación. En un intento de torcer el rumbo, el Pelusa propuso mudar la histórica localía de la selección argentina, dejar el Monumental y pasar a jugar en el Gigante de Arroyito.

“A mí me gustaba jugar con la gente cerca porque escuchás lo que la gente propone, para bien o para mal. Como acá tenemos todo para bien, creo eso hará que los jugadores se agranden. La cancha de Central es ideal para meter a Brasil en un arco”, había manifestado Diego en la previa del duelo ante Brasil.

>> Leer más: El emotivo video que compartió Messi tras retirarse de la selección argentina

Esa noche, el Gigante de Arroyito desbordó de hinchas y hasta algunos bajo la ley y con entrada en mano se quedaron afuera del partido. Estaba todo dado para que Argentina se lleve un triunfo, sin embargo, el equipo de Dunga sorprendió al de Maradona.

Con una impronta propia, Maradona alineó a Mariano Andújar; Javier Zanetti, Nicolas Otamendi, Sebastián Domínguez y Gabriel Heinze; Maximiliano Rodríguez, Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano y Jesús Dátolo; Carlos Tévez y Lionel Messi. Además, ingresaron Sergio Aguero y Diego Milito. El partido no tuvo justificación y Brasil dominó el encuentro con dos goles en los primeros 30 minutos. Un descuento de Dátolo que no sirvió para mucho ya que Luis Fabiano alargaría la cuenta. Fue 3 a 1. El paso de Messi y la selección por Rosario fue todo tristeza.

Al equipo argentino no le alcanzó para al menos cosechar un punto pero Rosario respaldó masivamente a la selección. Y fue la última vez que Argentina jugó en la ciudad y fue en el marco de un partido importante por las eliminatorias.

El regreso que no se dio

Después de esa fatídica noche la selección argentina no volvió a Rosario. Ni a Central ni a Newell’s. Jugó en la provincia por la Copa América 2011, donde cayó derrotado ante Uruguay por penales en la cancha de Colón. Y aunque el potrero local sea una de las máximas exportadores de talento, ni el esfuerzo de Lionel Scaloni logró que la albiceleste juegue en Santa Fe.

En septiembre de 2024, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni aseguró que le hubiese encantado jugar en el interior del país, pero que no era decisión de él. Al ser consultado dónde planteó: “A mí interesa en Rosario, porque está a 30 kilómetros de mi casa y puede ir mi familia".

En ese momento, Scaloni explicó que habitualmente se "juega en Buenos Aires por un montón de cosas", como el hecho de que la mayoría llega del exterior, entrena en esa ciudad y luego juega en el Monumental de River.

Ahora con el retiro confirmado de Lionel Messi de la selección argentina, la derrota ante Brasil quedará como la única vez que la Pulga jugó en Rosario un partido oficial. Al menos hasta el 31 de agosto de 2026.

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