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La Justicia definió que Ever Banega no podrá salir del país por no pagar cuota alimentaria

Una jueza de Rosario tomó la medida contra el exjugador de Newell's porque dejó de realizar los pagos para su hijo

31 de agosto 2026 · 14:40hs
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La Justicia prohibió salir del país a Ever Banega por los incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a su hijo Santiago, de 20 años. La medida la tomó una jueza de Rosario después de varios años de pagos irregulares y se suma a la inscripción del futbolista en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La decisión se conoció en las últimas horas y forma parte de un expediente que acumula varios años.

"Es una medida que aplicó la jueza de la causa para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Los jueces tienen facultades amplias a fin de cesar con el incumplimiento. No es solo por tratarse de una persona conocida", explicó la abogada Laura Rechia en TN.

De acuerdo con la abogada, el expediente contemplaba una cuota provisoria de alrededor de 3.000 dólares mensuales que Banega debía transferir para la manutención de su hijo. Según indicó, el futbolista dejó de realizar esos pagos y acumuló una deuda.

"Fueron cumplimientos muy irregulares, sobre todo en los últimos tres años", sostuvo la letrada. La profesional aclaró además que el monto reclamado figura en el expediente judicial.

>> Leer más: La AFA sancionó a un árbitro rosarino tras el escándalo en Riestra frente a Vélez

Qué reclama la defensa del hijo de Ever Banega

Según detalló, la medida busca no solo que Banega cancele el dinero adeudado, sino también que retome el cumplimiento regular de la obligación alimentaria.

Rechia explicó que la Justicia rosarina ya aplicó medidas similares en otros casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias. "La jueza tomó una resolución y eso es lo que se intenta que se cumpla", señaló.

Según detalló la letrada, ella y su equipo asumieron la representación a comienzos del año pasado y a partir de entonces avanzaron hacia una resolución definitiva de la causa: "Recién, hace un tiempo muy corto, se dictó una sentencia definitiva que no había en el expediente y, por lo tanto, se retrotrae al momento de inicio de la demanda".

A partir de esa resolución, la representación de Santiago pudo establecer, según sostuvo Rechia, que los incumplimientos se habían producido durante distintos momentos del proceso.

La abogada aclaró que la paternidad de Santiago nunca estuvo en discusión dentro del expediente. Además, confirmó que, pese a las medidas judiciales adoptadas, no se produjo ningún acercamiento reciente entre Banega y su hijo.

"Nuestro mayor interés fue que se reunieran, que lo resolvieran entre ellos", sostuvo.

Rechia recordó además que existe un acta firmada también por Banega en la que las partes habían establecido que el conflicto pendiente se resolvería personalmente. Sin embargo, ese encuentro finalmente no ocurrió.

Actualmente, el futbolista se encuentra sin club, después de su último paso por Defensa y Justicia hasta mediados de este año.

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