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Villa Gobernador Gálvez será sede del pre selectivo para el Campeonato Nacional de Zamba 2026

El 12 de septiembre el Club Sportivo Municipal recibirá a exponentes de las danzas folklóricas de toda la provincia en busca de su pase a las finales nacionales

31 de agosto 2026 · 15:04hs
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Los bailarines competirán para buscar su pase a las finales nacionales que se disputarán en la provincia de Salta

Los bailarines competirán para buscar su pase a las finales nacionales que se disputarán en la provincia de Salta, en noviembre.

El pre selectivo para el Campeonato Nacional de Zamba 2026 llegará a Villa Gobernador Gálvez, el próximo 12 de septiembre para definir a las parejas que disputarán la instancia final a nivel nacional. La convocatoria está abierta para todas las edades, tanto en categorías competitivas como en participaciones fuera de competencia. La actividad culminará con una gran peña bailable

Desde la Municipalidad indicaron que la instancia local se podrá realizar gracias al trabajo y organización de la directora del Ballet Nuevo Pueblo, Sandra Pérez y la bailarina Morena Jurado.

"Tenemos esta hermosa posibilidad de realizar el pre selectivo para la sede Santa Fe, donde podrán participar bailarines de todo el territorio provincial", celebró Pérez. Las diversas categorías que integran la competencia se encontrarán el sábado 12 de septiembre a partir de las 10 en las instalaciones del Club Sportivo Municipal.

"Este encuentro brindará a los exponentes de la zamba, el malambo y las danzas folklóricas de todas las edades de la provincia la posibilidad de demostrar su talento y su pasión", explicó Pérez.

Zamba en todas sus formas

En cuanto a la competencia provincial se desarrollará en diferentes categorías de acuerdo a las edades de los participantes y abarcarán diversas modalidades: Solistas y Conjuntos de Malambo, Conjuntos de Danzas Tradicional y Estilizado y Parejas Tradicionales (No Zamba).

En el rubro Consagraciones de Zamba, habrá parejas por edades desde Menor, Juvenil, Mayor, Adultos, Seniors y Campeón de Campeones.

Asimismo, el Pre-Selectivo Sede Santa Fe se destaca por su espíritu inclusivo, con una convocatoria abierta para ballets, grupos de danzas y parejas que deseen participar fuera de competencia y ser parte de esta fiesta.

El buffet y la atención del mismo estarán a cargo del ballet y escuela de danzas Nuevo Pueblo; en tanto que el cierre de la jornada se celebrará con una gran peña bailable con las actuaciones de Juan Balbi y sus Amigos y de La Gata Desafinada.

Rumbo al campeonato nacional

Los bailarines competirán para buscar su pase a las finales nacionales que se disputarán en la provincia de Salta, en noviembre. La inscripción por bailarín es única y tiene un costo de 25.000 pesos. Los interesados en participar en el pre selectivo deben inscribirse o solicitar más información comunicándose al teléfono: 341-3862416.

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Además de los juegos inflables, los presentes podrán disfrutar de diferentes opciones en la Granja Educativa y la Reserva Natural, entre otras actividades.

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