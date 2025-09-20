Llega a Rosario un destacado musical que reúne a Sinatra y Gardel

“Cuando Frank conoció a Carlitos”, obra ganadora de un Martín Fierro y siete premios Hugo, se presenta este fin de semana en El Círculo, con una función homenaje y otra abierta

Oscar Lajad y Lucas Gerson interpretan a Gardel y Sinatra en "Cuando Frank conoció a Carlitos", el exitoso musical que llega a Rosario.

Según cuenta la leyenda, en 1934 Carlos Gardel estaba actuando en los estudios de la NBC de Nueva York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al “gran barítono rioplatense”, que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años. A partir de ese supuesto encuentro se construye “Cuando Frank conoció a Carlitos”, el multipremiado musical que, desde su estreno en julio de 2024, es un éxito en la cartelera porteña y que este fin de semana llegará a Rosario en un contexto muy especial.

La obra se consagró como la gran ganadora de los Premios Hugo , cuando se alzó con siete estatuillas, incluyendo Mejor Musical. Recientemente, en la primera entrega de los Martín Fierro de Teatro, se llevó el reconocimiento a Mejor Obra Musical.

Tras completar la temporada en Buenos Aires, comenzarán en el Teatro El Círculo (Laprida 1223) una gira que los llevará por distintos puntos de la Argentina y también por países vecinos. Este sábado 20 de septiembre se realizará una función especial cerrada, en homenaje al reconocido productor local Pepe Grimolizzi , quien se despide de la profesión. El domingo 21 de septiembre será el turno de la función abierta el público.

image - 2025-06-27T161303.562.jpg

>> Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

“Cuando Frank conoció a Carlitos” tiene texto de Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, dirección general de Natalia del Castillo y dirección musical de Nico Posse. Los últimos dos se alzaron con premios Hugo por su labor en este proyecto.

Oscar Lajad (en el rol de Gardel) y Lucas Gerson (en la piel del joven Sinatra) encabezan el elenco que completan Antonella Misenti, Victoria Galoto, Rodrigo Verón, Juan Mendé, Erika Morales Andreasen y Lorenzo Giani.

La producción está a cargo de Héctor Cavallero, uno de los más destacados de la historia del rubro. A lo largo del país, fue responsable de traer por primera y única vez a Michael Jackson a Argentina en el pico de su carrera (1993), así como de trabajar mano a mano con artistas como Valeria Lynch (con quien además tiene dos hijos), Susana Giménez, Los Nocheros y Leonardo Favio, entre muchos, muchos otros.

Actualmente dirige la Licenciatura en Artes Escénicas de Universidad Argentina de la Empresa (Uade) y, desde comienzos de 2024 hasta hace pocas semanas, fue director de Radio Nacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuando Frank conoció a Carlitos (@cuandofrankconocioacarlitos)

>> Leer más: El Fantasma de la Ópera llega al Teatro El Círculo con tres funciones



En diálogo con La Capital, Cavallero habló del éxito de “Cuando Frank conoció a Carlitos", su vínculo con Rosario y su entrañable amistad con Pepe Grimolizzi.

La obra ya lleva casi un año en cartel, con una muy buena respuesta del público y la crítica. ¿A qué creés que se debe?

La calidad de los textos, la impecable dirección, los arreglos musicales, la calidad de los intérpretes. Todo se configuró como para ser un espectáculo muy atractivo y emocionante. Eso hizo que ya estemos tocando las 210 funciones, y seguimos.

Otro elemento interesante es que es una historia original y local en el marco de un musical.

No solamente no hay musicales originales acá sino que estamos viviendo una cosa inédita: un musical argentino. Normalmente, los musicales son adaptaciones de las grandes producciones de Estados Unidos, y con ellos tuvimos que competir en las entregas de los premios. Había como cinco o seis grandes americanos contra los cuales pudimos competir y, gracias a Dios, nos llevamos los premios nosotros.

Y cómo te parece que contribuye el hecho de que esté centrado en dos figuras tan populares, y una tan argentina, como Sinatra y Gardel?

Son dos emblemas mundiales. La gente recibió con beneplácito los tangos cantados por los protagonistas mitad en español y mitad en inglés. También fue interesante aplicar la tecnología que se utiliza en las óperas en los grandes teatros, que fue poner una traducción proyectada para que la gente entienda las letras en inglés, o cuando Sinatra se expresa es ese idioma.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuando Frank conoció a Carlitos (@cuandofrankconocioacarlitos)

>> Leer más: Se presentó "Rosario se hace canción", un viaje musical por la identidad rosarina

En ese sentido, a nivel puesta en general la obra tiene un despliegue muy grande.

El escenógrafo Gonzalo Córdoba Estévez hizo un diseño muy funcional y muy estético, muy lindo, que ganó el Premio Hugo a la Mejor Escenografía contra “School of Rock” por ejemplo, que tiene una escenografía imponente. Esta es mucho más acotada, pero muy atractiva.

Muy pronto arrancan la gira y lo hacen por Rosario, como muchos otros espectáculos. ¿Por qué esa decisión?

En mi vida siempre ha sido así. Todos mis espectáculos empezaron por Rosario cuando salimos a caminar el país. Tengo un vínculo muy estrecho con Rosario desde hace más de cuarenta años. Además, mi amigo entrañable, Grimolizzi, es el productor del interior con el que más me gusta trabajar, porque además de ser un hombre muy serio en su trabajo, es un gran amigo. Por lo tanto, lo voy a acompañar con este espectáculo en su retiro de la profesión.

¿Qué te produce la posibilidad de acompañar el retiro de Pepe de esta manera, con un espectáculo?

Es un placer enorme. Pepe es un amigo muy cercano, es como un hermano. Así que me encanta la idea de acompañarlo en este momento. Me parece que era hora, como también va llegando la mía, de que empezara a aflojar de tantos años de trabajo y dejarles paso a los hijos. Pepe ya le está cediendo a Sergio, su hijo, el manejo de la empresa, y yo lo estoy haciendo con mi hijo Nicolás.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuando Frank conoció a Carlitos (@cuandofrankconocioacarlitos)

>> Leer más: Murió Ángel Mahler, el alma sinfónica de Drácula y los grandes musicales argentinos

¿Te acordás cómo fue que se conocieron?

Estaba en mi oficina en Buenos Aires y recibí el llamado de un señor que quería comprar una gira de Susana para el interior del país. Me pareció que no era normal, porque no había antecedentes de algo así. Pero vino a Buenos Aires, nos conocimos y terminamos haciendo una gira larguísima por toda la provincia de Santa Fe, empezando por Rosario, con unas 25 presentaciones muy exitosas. Eso fue en 1971. Después, hicimos muchísimas cosas juntos. Las giras enormes con Valeria Lynch, las giras enormes con Los Nocheros, Luis Miguel, Serú Girán, obras de teatro. Sería imposible nombrarlas todas. Hicimos de todo y siempre con muy buen resultado, y con la tranquilidad de estar respaldado por la honestidad y la profesionalidad de Pepe. Verlo crecer a Sergio al lado nuestro. Fue todo muy lindo.

Está instalada la idea de que si un espectáculo funciona bien en Rosario, funciona en todo país. ¿Hay alguna hipótesis de por qué eso es así?

Lo mismo pensaban los Les Luthiers, lo mismo pensaba Sandro. No lo inventé, pero si te va bien en Rosario, arrancás la gira con una suerte de sello de “aprobado por Rosario”. Creo que los rosarinos son exigentes como público, pero también muy buenos receptores. Así como todas las estrellas internacionales quieren venir a la Argentina, todos los productores argentinos queremos ir a Rosario.