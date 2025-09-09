Llega a Netflix la esperada miniserie de Leonardo Sbaraglia, basada en el éxito de Claudia Piñeiro

La historia, dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, adapta la exitosa obra publicada en 2017. Se trata de un thriller político y psicológico

Netflix continúa reforzando su apuesta por las producciones argentinas y en septiembre llega con una serie de estrenos imperdibles. Además de anunciar el inicio del rodaje de varios proyectos originales, la plataforma estrenará esta semana una producción basada en una reconocida novela y con un elenco de primer nivel.

En los últimos días, Netflix confirmó, aunque aún sin fecha de estreno, el lanzamiento de “Risa”, una serie protagonizada por Joaquín Furriel y Diego Peretti, que marcará además el debut actoral de la cantante Cazzu. Asimismo, anunció el rodaje de “Parque Lezama”, película inspirada en la aclamada obra teatral homónima dirigida por Juan José Campanella.

En esa misma línea, esta semana llegará a la plataforma “Las maldiciones” , una miniserie de tan solo tres capítulos protagonizados por Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani. Se trata de un thriller político y psicológico dirigido por Daniel Burman y basado en la novela de Claudia Piñeiro publicada en 2017, que se adentra en los entramados del poder y la política argentina. “Alguien puede llegar a la política por muchos motivos. Unos más legítimos, otros menos. También por error, por desidia. O por no saber decir que no”, señala la descripción de la exitosa obra literaria.

Ambientada en una provincia del norte del país, la producción que llega a Netflix promete una combinación de intrigas políticas, relaciones familiares, secretos y mentiras que mantendrán al espectador al borde del asiento.

De qué se trata “Las maldiciones”

Este thriller político y drama familiar se desarrolla en una provincia del norte del país, donde la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras en el Congreso se dirime la sanción de una ley crucial de explotación del litio.

En ese triángulo narrativo entran en juego Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), Román Sabaté (Gustavo Bassani, protagonista de “Iosi”) y Zoe (la debutante Francesca Varela). "A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación", anuncia la sinopsis.

Qué se sabe sobre "Las maldiciones"

La nueva producción original de Netflix en Argentina es una miniserie dirigida por Daniel Burman, realizador detrás de títulos como "Iosi, el espía arrepentido", "El rey del once", "El misterio de la felicidad" y "Betibú". En esta ocasión, Burman comparte la dirección con Martín Hodara, responsable de filmes como "Nieve negra" y "La señal".

Además de las actuaciones protagónicas de Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani, el elenco principal incluye a Alejandra Flechner, Francesca Varela y Monna Antonópulos.

Cuándo estrena “Las maldiciones”

La esperada miniserie argentina de Netflix llegará a la plataforma este viernes 12 de septiembre.

Netflix apuesta al cine argentino

"Las maldiciones" es una de las tantas películas argentinas que llegan a Netflix en este 2025. La plataforma sigue apostando a la producción nacional, especialmente después del reciente boom de la adaptación de “El Eternauta” de Bruno Stagnaro y de otras series como “Atrapados” y “Envidiosa” que siguen conquistando usuarios de distintos países.

Cabe destacar que en un contexto signado por la parálisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que no aprobó ninguna producción argentina en el año, el vínculo entre los realizadores, técnicos y actores argentinos con las plataformas privadas cobra un valor especial. De esta forma, la cultura argentina consigue vías para exponer y exportar su talento innegable.

“Nuestra apuesta por Argentina es inexorable: nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras”, expresó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica. Agregó, también: “Vamos a seguir ofreciendo entretenimiento de la más alta calidad a nuestros miembros y mostrando lo mejor de Argentina a través.

Las películas argentinas que se estrenarán en Netflix

Con fechas de estreno aún no fijadas, estas son las producciones argentinas de Netflix que se encuentran en proceso:

“Lo dejamos acá”

Una de las más esperadas producciones juntará nuevamente a dos figuras enormes como Ricardo Darín y Diego Peretti en pantalla. Dirigida por Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), “Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.

La película escrita por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”) se encuentra en etapa de rodaje y cuenta con la producción de Kenya Films, la empresa audiovisual del mismo Ricardo Darín, su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak.

“El último gigante”

Bajo la dirección de Marcos Carnevale (“Corazón de león”, “Granizo”, “Goyo”), “El último gigante” perseguirá la historia del inesperado encuentro entre un padre (Oscar Martínez) y su hijo (Matías Mayer), al que había abandonado hace al menos tres décadas. Ese cruce totalmente casual será el disparador de una forzada revinculación empapada de emoción y tensiones en donde quedarán sobre la balanza el resentimiento por el pasado y la posibilidad del perdón.

Del elenco también forman parte nombres como los de Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Yoyi Francella. En la producción, la firma será de Leyenda Films y Kuarzo International Films.

“Parque Lezama”

La adaptación cinematográfica de la obra teatral “Parque Lezama” ya inició su rodaje. Basándose en la obra “I'm not rappaport” del dramaturgo estadounidense Herb Gardner, el aclamado director Juan José Campanella fue el responsable de llevarla al teatro argentino, así como ahora la llevará a la pantalla grande de la mano de su empresa 100 Bares Producciones.

La obra explora la improbable amistad de dos ancianos con visiones opuestas sobre la vida, uno militante político y el otro más reservado, que se encuentran en el parque.

La nueva adaptación contará con el mismo elenco que la obra teatral, por lo que estará protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Por su parte, Claudia Fontán, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón también formarán parte del reparto.

Película documental centrada en Yiya Murano

Los amantes del misterio podrán fundirse con el sillón con la película documental sobre el caso de Yiya Murano, que ya se encuentra en etapa de postproducción. El film se meterá de lleno en uno de los casos más interesantes y llamativos del país, la historia de Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”.

El documental no tiene definido su nombre pero está a cargo del director Alejandro Hartmann, el argentino que recientemente pisó fuerte en Netflix por el enorme reconocimiento a su dirección en “Los hermanos Menéndez”, el documental sobre un parricidio en Estados Unidos en la década del 80. En la producción están las manos de Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales como “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”.

