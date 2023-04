Liliana Vitale lanzó un disco con canciones sanadoras

Liliana Vitale - EL CORAZÓN ES EL LUGAR

En busca de antídotos, "Pistas" reúne los temas "Fe" (Palo Pandolfo), "Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín" (Edgardo Cardozo), "Por eso el canto" (Nora Benaglia), "A pique" (Juan Quintero), "El corazón es el lugar" (Pablo Dacal), "Reverdecer" (Perotá Chingó), "Lo Peor" (Ezequiel Borra), y "Mi amor" (Florencia Ruiz).

La nómina se completa con dos aportes propios: "Vero Vero", un tributo a su amiga Verónica Condomí (quien fue pareja de su hermano Lito, con quien tuvo a Emme) y "El marco", para el que compuso la música junto al pianista Alejandro Manzoni y cuenta con texto de Georgina Hassan.

Respecto a cómo se fue fofjando el disco, Liliana dijo que durante el año 2022 tocaron varias veces en Pista Urbana, un bello club de música en San Telmo “que sentimos como nuestra casa”. Y agregó: “Ahí fuimos probando canciones, arreglos y sobre todo el sonido del grupo en el que esta vez me reservé el rol de cantante, ya sin acompañarme al piano como lo venía haciendo habitualmente en espectáculos anteriores.

Liliana Vitale - LO PEOR

Al ser consultada sobre si pensó a “Pistas” como una suerte de antología de la canción argentina actual, dijo: “La verdad es que fui encontrando estas y otras canciones en un intento de responder algunas preguntas formuladas por Julio Cortázar en su texto "Me caigo y me levanto", donde nos habla sobre la caída y la rehabilitación. A la vez es cierto que tenía una urgencia de anclar en el presente de la canción argentina, ya que había realizado anteriormente algunos proyectos retrospectivos: uno llamado "Uanantu" con canciones que tocábamos en la infancia con mi hermano Lito Vitale, y otro llamado "Modo Muñoz", con textos y canciones de Alberto Muñoz, compañero de tiempos del grupo MIA y de mi primera etapa como solista.

FOTOS LILI pistas 1 (cuadrada) (3).jpg Liliana Vitale junto a Facundo Guevara, Guido Martinez y Alejandro Manzoni, compañeros de esta aventura.

Vitale también contó cómo prevalece aquí el rol de intérprete: “En este trabajo sobre todo se muestra la intérprete, sólo hay una canción mía. Reversionar, poner en tu cuerpo musical y poético canciones de otrxs, no es hacer covers. Hay algo de componer ahí, aunque desde ya no es lo mismo. Abordé las obras de otros como quien se deja transformar por un nuevo ingrediente en su torrente vital. Así estuvieron por bastante tiempo haciéndose un lugar en esos circuitos internos que tienen nuestros sistemas. Tocar el piano también me permitió bocetar lo que quería como ambiente, marca rítmica y forma para cada una de ellas. No siento una diferencia entre la autora y la intérprete, aunque a veces metí la mano cambiando alguna palabra o dando vuelta la forma, o «rearmonizando»”.

En cuanto a su faceta de compositora dijo que hace tiempo “no es tan prolífica”, pero que espera que después de este trabajo pueda conectarse con hacer “nuevas canciones que expresen tantos «senti-pensamientos» que habitan mis momentos de meditación”.

Liliana Vitale - VAMOS A LEVANTARNOS A VER LAS FLORES DEL JARDÍN

Y concluyó: “La verdad estoy disfrutando mucho de interpretar con todo el cuerpo y la voz a disposición. A través de mi vida, la liberación de eso tan misterioso que tenemos para dar, eso que la voz vehiculiza, fue una constante. Pasaron muchas cosas en ese sentido, con mi voz y con nuestra voz colectiva. Siempre me gustó enseñar, acompañar el proceso de encuentro con su canto en otrxs y me dediqué profundamente a formarme con diferentes propuestas técnicas de diferentes disciplinas. En mi caso y hoy en particular, estoy feliz porque este lugar en la cancha me permite justamente liberar más aún ese cuerpo etéreo y mágico que no necesita que lo empujemos sino que lo soltemos, que lo dejemos escapar, descubrirse, y conocerse y seguir trabajando sobre desprenderse de estereotipos, prejuicios y mentiras”.