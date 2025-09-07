ADEPA renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa en la Argentina

ADEPA renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa en la Argentina

La Capital | Información General | Adepa

Durante la 63ª Asamblea realizada en Puerto Madryn, se debatieron los desafíos del periodismo en tiempos de polarización, IA y hostigamiento a medios. Martín Etchevers fue reelegido presidente.

7 de septiembre 2025 · 09:54hs

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) concluyó este viernes su 63ª Asamblea anual con una cena en Puerto Madryn en la que se reafirmó el compromiso del periodismo con la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. En el cierre del encuentro, Martín Etchevers fue designado para un nuevo período como presidente de la entidad.

Durante tres jornadas, representantes de medios de todo el país debatieron sobre los retos que enfrenta el sector en un contexto atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial, la desinformación, el hostigamiento a periodistas y la degradación del debate público. En ese marco, ADEPA también emitió su tradicional informe semestral sobre la Libertad de Prensa, que fue aprobado por unanimidad.

Nahir Galarza, condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, pidió autorización para usar celular y redes sociales desde la cárcel.

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

La incorporación de lenguas extrajeras a la escuela primaria se da en el marco de una modificiación general de la curricula

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

image
Miembros del nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA, en Puerto Madryn, Chubut.

Miembros del nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA, en Puerto Madryn, Chubut.

“El periodismo tiene una responsabilidad cívica y democrática”

En su discurso de clausura, Etchevers definió al periodismo como una tarea difícil pero fundamental: “Asumir la responsabilidad de hacer periodismo profesional nunca es sencillo. Los desafíos que enfrenta nuestra industria en Argentina y en el mundo son múltiples y profundos”.

El titular de ADEPA trazó un paralelismo entre el espíritu patagónico y el ejercicio del periodismo: “Hoy nos recibe el corazón de la Patagonia atlántica, esa tierra tan indómita como el buen periodismo. La voluntad superó los escollos. Como le sucede a tantos editores en este tiempo de turbulencias económicas, políticas y tecnológicas”.

Y agregó: “La resiliencia, la innovación, el esfuerzo y la convicción son el combustible fundamental de la industria periodística. Tiene una responsabilidad empresaria pero, ante todo, tiene una responsabilidad cívica y democrática. Mientras haya medios que trabajen por acercarse profesionalmente a la verdad, todos tendremos más libertad en nuestro rol de ciudadanos”.

Libertad de prensa y desafíos del ecosistema digital

En la lectura del informe semestral, Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, advirtió sobre los nuevos riesgos para la libertad de prensa, especialmente ante el avance de tecnologías como la inteligencia artificial. “Multiplica las dificultades para reconocer la verdad y amenaza los derechos de autor y la sustentabilidad del periodismo”, señaló.

image

ADEPA adoptó cinco principios impulsados por WAN-IFRA y la Unión Europea de Radiodifusión, que promueven la autorización previa para usar contenido en modelos de IA, la atribución clara a fuentes originales y la creación de marcos normativos que protejan el trabajo periodístico.

Dessein también expresó preocupación por la degradación del debate público en Argentina: “Todo funcionario puede refutar o criticar el trabajo periodístico. Pero el derecho a la crítica no ampara ningún insulto. La apelación al odio contra el periodismo transgrede normas legales y principios de convivencia democrática”.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by ADEPA (@adepargentina)

Violencia, censura y autocensura

El informe denunció además episodios de violencia física y digital contra periodistas. Se mencionaron las agresiones sufridas por Roberto Navarro, Eduardo Feinmann, y la vandalización de las instalaciones de TN, así como ataques de fuerzas de seguridad a cronistas en protestas sociales.

También se destacó el caso del periodista Hugo Alconada Mon, víctima de hackeos y campañas de hostigamiento tras una investigación sobre servicios de inteligencia.

En cuanto a la censura previa, ADEPA rechazó una medida judicial que prohibía difundir audios de una funcionaria nacional: “Aunque su origen fuera ilegal, esta prohibición constituye una limitación ilegítima de la libertad de prensa”, sostuvo.

Embed - 63ª Asamblea General Ordinaria de ADEPA - Día 1

Compromiso federal

Durante el encuentro, autoridades locales acompañaron a los representantes de medios. Estuvieron presentes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, su vice Gustavo Menna, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y jefes comunales de ciudades vecinas.

Torres valoró que ADEPA haya elegido Puerto Madryn como sede y remarcó: “La calidad institucional es el cimiento de cualquier construcción ciudadana. Garantizar previsibilidad, seguridad jurídica y políticas de Estado es la única manera de crecer de verdad”.

En tanto, Sastre señaló: “El buen periodismo necesita trabajar en libertad y quienes tenemos responsabilidades públicas debemos empezar a desterrar definitivamente las prácticas que lo censuran”.

Por su parte, Ana Tronfi, fundadora de ADNSUR y anfitriona del evento, agradeció la presencia de medios de todo el país y destacó el clima de pluralidad: “ADEPA es uno de esos lugares donde todas las grietas se sanan, se discute democráticamente y se piensan soluciones”.

La Asamblea de Puerto Madryn dejó como saldo una reafirmación del rol del periodismo como herramienta clave en la defensa de la democracia. A partir de este encuentro La Capital se sumó como nuevo miembro de la Junta de Directores de ADEPA por el término de tres años y formará parte de la Comisión de Libertad de Prensa e Enformación. Etchevers sintetizó: “Sabemos que los desafíos son enormes: polarización, desinformación, presiones económicas. Pero también sabemos que tenemos fortalezas: nuestra diversidad, nuestra vocación de servicio, nuestra capacidad de innovar. Mientras alguien quiera conocer los hechos, el periodismo seguirá siendo indispensable”.

Adepa Puerto Madryn Libertad de prensa

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
El pasaporte es indispensable para entrar y salir del país.

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Carlo Acutis, el primer santo influencer y millennial.

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Alejandro Agostinelli: “La nave que arrasó a los hormigueros es sobre un evento que me llevó a Rosario a mis 18 años

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

La normativa que ahora adoptó la ciudad de Las Parejas fue impuesta en otras provincias argentinas y en países europeos.

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Ver comentarios

Las más leídas

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Edición impresa

domingo 7 de septiembre de 2025

tapa0609

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El remate se realizará el 18 de septiembre y contará con 159 lotes. La inscripción a la subasta cierra el 9 de septiembre

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Por Gonzalo Santamaría y Mila Kobryn
La Ciudad

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Newells y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Newell's y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Lo más importante
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Ovación
En una carrera sin emociones, Franco Colapinto finalizó 17° y a una vuelta del ganador Max Verstappen
Ovación

En una carrera sin emociones, Franco Colapinto finalizó 17° y a una vuelta del ganador Max Verstappen

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer
Información General

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo