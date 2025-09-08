El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

La Capital | La Ciudad | El tiempo

Desde el martes y al menos hasta el fin de semana se esperan temperaturas máximas de 23º y superiores

8 de septiembre 2025 · 00:10hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una máxima de 18º, en la previa de un marcado repunte en los registros, que desde el martes y al menos hasta el fin de semana estarían en 23º o más.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, una marca de 10º y cielo mayormente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros bajarían a 8º, por la tarde llegarían a 18º y en la noche estarían en 14º.

Para el martes se espera una mejora en las condiciones, con cielo ligeramente nublado, una máxima de 23º y una mínima de 7º.

El miércoles estaría parcialmente nublado pero los registros continuarían en ascenso: 24º de máxima y 10º de mínima.

Para el jueves anticipan una jornada despejada con temperaturas entre 23º y 8º.

El viernes prácticamente mantendría las condiciones, con 23º de máxima, 8º de mínima y algunas pocas nubes.

El fin de semana tendría una máxima de 23º el sábado y de 25º el domingo.

