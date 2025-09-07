La lotería de Estados Unidos tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

Fue el segundo mayor pozo de Powerball en la historia del juego

Dos apostadores de Missouri y Texas ganaron el premio mayor de la lotería estadounidense Powerball, por lo que se repartirán el premio de casi 1.800 millones de dólares y así pondrán fin a tres meses en que el pozo estuvo vacante.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el 17 como número Powerball.

El premio de 1.787 millones de dólares fue el segundo mayor pozo de lotería en la historia de Estados Unidos. El acumulado obedece a los 41 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números, lo que ocurrió por última vez el 31 de mayo.

Las ínfimas probabilidades de ganar un Powerball —de uno en 292,2 millones— están diseñadas para generar grandes pozos, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana.

Cada ganador tiene dos opciones: un pago único de 410,3 millones de dólares (sin incluir los impuestos) o la totalidad de los 898,5 millones pero que se dividen en treinta pagos anuales.

Las boletas de Powerball cuestan 2 dólares y hay tres sorteos semanales.