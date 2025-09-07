La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La Policía londinense arrestó a unas 900 personas que protestaban contra la prohibición del grupo Palestine Action, al que el gobierno británico considera una organización terrorista.

Desde que el grupo fue ilegalizado hace dos meses, casi 1.600 manifestantes fueron detenidos, muchos por sostener silenciosamente carteles. Quienes apoyan al grupo sostienen que la prohibición de Palestine Action es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a protestar.

La fuerza policial Metropolitana indicó que 890 personas fueron arrestadas en la protesta del sábado, casi todas ellas bajo la ley de terrorismo por apoyar a una organización proscrita. Poco más de 30 personas fueron detenidas por otros delitos, como agredir a oficiales de Policía.

“Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”, decían carteles en la protesta organizada por Defend Our Juries, que indicó que 1.500 personas participaron en la manifestación frente al Parlamento.

“En el cumplimiento de sus deberes hoy, nuestros agentes fueron golpeados, pateados, escupidos y les arrojaron objetos los manifestantes,” dijo la comisionada adjunta Claire Smart, quien calificó de “intolerables” las agresiones dirigidas a la Policía.

Defend Our Juries aseveró que la agresión había venido de los uniformados.

El gobierno proscribió a Palestine Action en julio, después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran aviones para protestar contra lo que llamaron el apoyo de Gran Bretaña a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

Tanto la adhesión al grupo como un simple apoyo puede ser considerado delito, castigable con hasta 14 años de prisión.