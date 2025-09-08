La Capital | La Ciudad | fiscal

Quién era Gisela Paolicelli, la fiscal del MPA que falleció a los 44 años

La abogada contaba con más de una década de experiencia en el Ministerio Público de la Acusación. Estuvo al frente de casos de homicidios y crimen organizado que conmovieron a Rosario

8 de septiembre 2025 · 09:45hs
Gisela Paolicelli

Gisela Paolicelli, la fiscal del MPA que falleció a los 44 años

Este viernes una noticia conmovió al ámbito judicial rosarino. Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, quien padecía una grave enfermedad hace un tiempo. Hace más de una década que Paolicelli se desempeñaba en el Misterio Público de la Acusación (MPA), siempre en Unidades Fiscales de Investigaciones Complejas.

En ese sentido, Paolicelli estuvo al frente de la investigación de casos de homicidio y crimen organizado que conmocionaron a Rosario y a la región. La fiscal falleció este viernes a los 44 años. Era madre de dos hijos pequeños.

Quién era Gisela Paolicelli, la fiscal que falleció a las 44 años

Paolicelli era abogada graduada con honores a los 22 años en la Universidad Católica Argentina. Ejerció su profesión de abogada durante 10 años para luego asumir el cargo de Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación.

Cuatro años después de ingresar al sistema fue nombrada fiscal y obtuvo el primer puesto del orden de mérito resultante del Concurso de Oposición y Antecedentes. Se desempeñó en Unidades Fiscales de Investigaciones Complejas, especialmente dentro de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos y como miembro de la Agencia de Criminalidad Compleja y Organizada.

Además, la abogada fue una de las fundadoras de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Incluso, Paolicelli dirigió la entidad entre 2018 y 2020.

>> Leer más: "Con lágrimas en los ojos": la carta de despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

También se graduó en diversas carreras de Postgrado en Universidades públicas y privadas, nacionales y del exterior. Ejerció la docencia durante casi una década y fue disertante en Jornadas de Capacitación, en audiencias ante la Legislatura Provincial, en Congresos Regionales e Internacionales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se definía como "defensora del asociacionismo y la igualdad de género y la Independencia Judicial. Escritora y lectora por pasión innata". En su momento y en una red social, expresó: "Todo lo que hago lo hago con el corazón, en definitiva, es mi mayor guía y conocimiento".

"Cada uno de sus roles los ejerció con enorme valentía, compromiso y humanidad. Fue una excelente compañera y será recordada por todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado. Acompañamos en este momento de profunda tristeza a su familia, amigos y allegados", señaló el comunicado oficial del MPA.

"Con lágrimas en los ojos": la despedida a la fiscal

La joven muerte de la fiscal Gisela Paolicelli conmovió al ámbito judicial rosarino, especialmente la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, organización de la que Paolicelli participó desde sus inicios e incluso llegó a presidir entre 2018 y 2020.

Tras su muerte, sus colegas de la Asociación la despidieron con una emotiva carta: "Con lágrimas en los ojos, hoy despedimos a nuestra colega, compañera y amiga, Gisela Paolicelli", comenzaron desde la entidad del MPA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fiscales_mpa/status/1964082841307722052?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964082841307722052%7Ctwgr%5E8ae3f6dd76bcd860e7bb952daf9a20d463484b9e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17573307599056999&partner=&hide_thread=false

"Somos polvo de estrellas, y a pesar de que la vida en la Tierra es solo un diminuto parpadeo en la inmensidad del tiempo, Gisela nos dejó su legado. Gracias Gise", señaló el comunicado del espacio.

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Luego de 63 años, llega una nueva Carta Magna. Con la aprobación de los últimos dictámenes, queda listo el texto final. Consensos entre oficialismo y oposición

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
