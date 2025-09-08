La Capital | Zoom | Katy Perry

¿Katy Perry, peronista? La artista levantó un cuadro de Evita en medio de las elecciones

La popular cantante estadounidense dará dos shows en el país y sus fanáticos le regalaron una imagen de la referenta peronista

8 de septiembre 2025 · 11:51hs
Katy Perry volvió a la Argentina y protagonizó un momento viral: levantó un cuadro de Eva Perón en plenas elecciones bonaerenses

Katy Perry volvió a la Argentina y protagonizó un momento viral: levantó un cuadro de Eva Perón en plenas elecciones bonaerenses

Katy Perry volvió a la Argentina después de siete años. La popular cantante estadounidense se presentará el 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional “The Lifetimes Tour”. Luego de un intercambio mano a mano con sus fanáticos, levantó un cuadro de Eva Perón.

Como muchos artistas, Perry salió a saludar a los seguidores que la esperaban desde temprano afuera del hotel en el que se hospeda en la ciudad de Buenos Aires. El domingo por la noche, la cantante se tomó un tiempo para sacarse fotos, charlar, agradecer y, por supuesto, recibir regalos de bienvenida.

Uno de los presentes de los fanáticos llamó la atención: un cuadro de Eva Perón. Katy lo recibió con alegría y, antes de volver al hotel, levantó el cuadro sobre su cabeza y recibió una ovación de los presentes. El particular momento quedó registrado por las cámaras de los fans y se viralizó en redes sociales.

La escena, además, se dio mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en las que se impuso el peronismo.

