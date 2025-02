Lauty Gram habló por primera vez sobre su separación de La China Suárez: "Ella hizo un escándalo"

“ Fue algo efímero que pasó y la verdad, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, un suceso”, comenzó diciendo el cantante, intentando encontrar las palabras correctas. Y agregó: “ Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual, que pasó y que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero “.

Ante esta declaración, Kennys, el mejor amigo de Wanda Nara, quiso saber si se arrepentía de haber tenido esta relación y Lautaro respondió: “No, porque aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara, a saber responder cosas que son incómodas, la verdad que no me arrepiento”.

Por qué se separó de La China Suárez

Según el artista, la ruptura se dio tras una fuerte discusión en Uruguay, cuando él decidió asistir a una fiesta después de un show e intercambio cuentas de Instagram con una chica. “Se terminó porque ella hizo un escándalo”, afirmó Lauty, sin dar mayores detalles sobre el conflicto.

“Se enteró de eso la China, hizo un escándalo y subió una historia que decía ´No voy a confiar más en los hombres´”, recordó Lauty y Romina Scalora, panelista invitada, lanzó una filosa frase que generó las risas de los presentes en el estudio: “¿Le molestó que haya un tercero? Mirá vos“. Y confesó que la situación un poco lo enojó: “Obvio que estaba medio mal porque no había hecho nada, yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera, ella estaba haciendo su vida y si yo le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”.

Para cerrar el tema lanzó una picante frase: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotuxo y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”. Cabe recordar que había una gran diferencia de edad en la pareja, de casi 10 años, y la actriz de Linda tiene tres hijos. “Yo también aceptaba estar ahí”, concluyo.

Hasta el momento, la China Suárez no hizo declaraciones públicas al respecto, en las últimas semanas permanece ocupada disfrutando de su nueva relación con Mauro Icardi.