Las legendarias "metidas de pata" protagonizadas por Susana Giménez

DiFilm - Susana Gimenez - Dinosaurio vivo (1993)

También en el marco de su programa, hubo un momento en donde bailando junto a Moria terminó en el piso. Es que la lengua karateka improvisó una clase de stripdance en medio del living, pero la diva de los teléfonos no tenía el outfit adecuado y se cayó, en medio de las risas y la complicidad de las ex vedettes que se conocen desde hace años.

Moria le enseña a Susana a bailar Stripdance - Susana Giménez 2007

Otro de los grandes momentos televisivos fue cuando Susana confundió a Praga primero con un país, después dijo que formaba parte de Hungría y finalmente se la jugó por Alemania, aunque no la pegó ninguna de las veces. Finalmente, con ayuda de la producción, se enteró que la famosa ciudad de Franz Kafka pertenece actualmente a República Checa.

otro blooper de Susana

Muchos recuerdan cuando, en junio de 2018, Susana reveló sin querer los resultados del premio Martín Fiero de la gente y dejó expuestos a Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand. "Marcelo Tinelli no es querido", le dijo un hombre. "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!", le contestó la diva en esa grabación que no tendría que haber compartido.

La diva se tomó de manera divertida el desliz que tuvo con su celular, cuando dejó abierta a sus seguidores una picante charla privada. Cuando le consultaron por la situación, respondió: "¿Qué video?". Acto seguido, desdramatizó: "Yo no subí nada a Instagram. Yo apreté no sé qué cosa, ja”. Luego, amplió: "Yo no dije que la gente no quería a Marcelo. No lo voy a decir nunca porque es un tipo de un éxito increíble. No sé".

Qué dijo Susana Giménez del video en el que habla mal de Mirtha y Tinelli: "¡Soy un peligro!"

En 2021, Susana posteó una grabación que habría sido grabada por ella misma dentro de lo que parece ser un habitáculo que no se entiende del todo si es el interior de un automóvil o un avión. Es que lo único que se veía claramente era uno de sus pies.

Por esos tiempos, también, se volvió viral Susana por tener un supuesto fantasma en su casa en Uruguay. Es que la diva fue fotografiada en la mansión que tiene en el país vecino y, curiosamente, en una foto apareció una extraña figura. Usuarios de las redes sociales aseguraron que se trataba de un espectro, lo que por supuesto abrió un debate interminable.

Otra vez que Susana se volvió viral fue cuando cantó un tema de L-GanteSusana Giménez he izo reír a todos sus seguidores con un video de sí misma cantando una canción de L-Gante. El tema elegido fue el abecedario de L-Gante. “Escuchemos el abecedario”, se la oye decir en el clip. “A, B, C, D, E…”, comienza. Tras una pausa, se olvida de varias letras y continúa arbitrariamente: “L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T… V…”, se olvida la “U” y sigue “O, V, X”. “Ay, ¡me pasé!”, dice después, riéndose de sí misma.

Susana Gimenez canto el Abecedario al ritmo de L-Gante

En otra ocasión, recibió en su famoso living cantante de cumbia, El Pepo. Este le llevó un rallador de su cuadro de fútbol (Racing), que la rubia confundió con un utensilio de cocina, cuando en el género musical se utiliza como instrumento. Además, el cantante la invitó a completar una famosa frase de sus canciones, "a las pibas le transpira la babosa", que la diva desconocía y finalizó con "la cosa".

KETODA SUSANA GIMENEZ Y EL PEPO

También Susana sorprendió a sus seguidores al publicar una selfie al natural y sin nada de maquillaje. En la imagen se puede ver a la rubia leyendo un libro y recostada a su cama. Después se arrepintió de la foto, porque la borró de sus redes sociales.

Susana Giménez leyendo a cara lavada.jpg

Algunas decisiones de la diva también se volvieron virales. Como cuando mostró en Instagram viral que su perrita usaba bombacha. En aquel momento, Susana explicó a sus seguidores: "Rita empezó hoy con su segundo celo. Le estamos poniendo la bikini, que es difícil de poner, es una tanga para que no manche nada". Y, entre risas, confesó: "¡Ay, no le gusta! Mirá lo que es".

Susana Giménez le puso una tanga a su perrita Rita

En otro momento, generó polémica una foto de Susana también publicada por error, donde se la podía ver utilizando una costosa e importada pasta de dientes. La borró apenas se dio cuenta, pero sus fans llegaron a capturarla. "900 pesos la pasta dental de Susana", criticaron algunos. En aquel momento, era una cifra inusitada para un artículo básico de higiene.

susana pasta de dientes.jpg

Otro momento divertido en uno de los programas de la diva de los teléfonos fue cuando la vedette Silvia Süller sorprende a Susana con sus ojos rojos y ella reacciona de una manera muy graciosa.