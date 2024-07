Las 11 frases más destacadas de Frida Kahlo, un ícono del arte y la cultura mundial

Sus autorretratos la llevaron a lo más alto del arte mundial, pero sus pinturas también reflejan los verdaderos dolores internos y las alegrías de su vida. No obstante, no manifestaba solamente sobre los cuadros, sino que también dejó un largo registro de frases que continúan expresadas en murales, cuadernos y todo tipo de lugares u objetos .

A casi 70 años de su muerte, sus profundas frases dejaron una huella imborrable en el arte y son una fuente de inspiración en el amor, la vida en general y la tristeza. Por eso, repasamos algunos de los dichos más destacados de la artista mexicana.

Las 11 frases más destacadas de Frida Kahlo

► “Enamórate de ti, de la vida y luego de quién tú quieras”

► “Y una cosa puedo jurar: yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar”

► “Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno resuelva como pueda”

► “Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mi misma”

► “Donde no puedas amar, no te demores”

► “Te mereces un amante que te quiera despeinada, con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir”

► “Al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos que podemos”

► “Pinto flores para que así no mueran”

► “Era una flor solitaria, mariposa gozosa te posaste ahí; después el polen de otra flor más fragante llamó, y la mariposa voló”

► “Todo puede tener belleza, aún lo más horrible”

► “La tristeza se retrata en toda mi pintura, pero así es mi condición, ya no tengo compostura”