Lali respondió a las críticas desde el escenario del Cosquín Rock: "Que si vivo del Estado"

A pocos días de haber blanqueado su romante con el creador del streaming Gelatina, Pedro Rosemblat , Lali dejó varios mensajes en el escenario Montaña. Entre canción y canción, tomó el micrófono y le habló a sus fans. “Son una banda viendo este show, no lo puedo creer, con los artistas que hay esta noche, gracias por este interés, por bancar en todas. Este es un show muy especial para mí porque obviamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Era impensado, porque en mi primer disco dije, en la puta vida voy a tocar en el Cosquín Rock ”, comenzó diciendo Lali.

Y agregó: “Y acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que me comprenden . Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón que decir, ustedes entienden el contexto. Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, casi a la par que el del rapero Dillom y su particular versión de Señor Cobranza con una alusión clara al ministro de Economía Toto Caputo. Mientras tanto, el actor Matías Recalde ganaba un premio Goya por la película La Sociedad de la nieve y se refería a la situación crítica que atraviesa la cultura en el país desde la asunción del nuevo presidente. Mientras muchos eligen mantenerse neutrales y no dar sus opiniones política, todavía hay artistas que se la juega.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farielhugo_10%2Fstatus%2F1756476129429385685&partner=&hide_thread=false Que si fumo, que si vivo, que si digo

Que si bebo, QUE SI VIVO DEL ESTADO



Lali esta completamente demente, dame esta version siempre es la mejor pic.twitter.com/3GnvHUs73S — arielhugo (@arielhugo_10) February 11, 2024

La escalada de ataques contra la ex Cris Morena viene en ascenso. A mediados de enero las redes sociales se llenaron de críticas hacia ella y sus participaciones en festivales financiados por el estado. En ese momento, la actriz utilizó su cuenta de X para explayarse y hablar de los próximos pasos en su carrera. “No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi carrera”, enfatizó la artista junto con los emojis de una sonrisa, unas uñas pintadas, un signo musical y un corazón rodeado con fuego.

Además, acompañó el mensaje con una foto en la que simulaba una conferencia de prensa. Sentada en un escritorio, con varios micrófonos esperando su opinión, ella aparecía miranda a cámara y levantando sus dos dedos del medio haciendo el gesto de “fuck you”. “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news (noticias falsas)…”, destacó Lali respondiendo con dicho contundente gesto. Y agregó el emoji de un corazón rojo.