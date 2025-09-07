Lali Espósito hizo delirar a Vélez con un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Con una impronta distinta a la original, pero respetando la fuerza del tema, Lali Espósito se apropió de una canción muy querida 7 de septiembre 2025 · 08:36hs

Foto: @facu_suarez para Gelatina. En medio de su repertorio pop, Lali Espósito homenajeó a Patricio Rey con una versión de “Vencedores vencidos”.

Lali Espósito volvió a dar que hablar este sábado con su show en el estadio de Vélez Sarsfield, donde ante miles de fanáticos repasó sus grandes éxitos y los temas de su disco nuevo y, como sorpresa, interpretó un clásico del rock nacional: “Vencedores vencidos”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La cantante, que en 2023 se convirtió en la primera mujer argentina en agotar un Vélez como solista, regresó al mismo escenario con una propuesta renovada, en la que fusionó pop, reguetón y baladas con guiños al rock. El momento más comentado de la noche llegó cuando, en medio del set, entonó la emblemática canción de Los Redondos, generando la ovación de un público que acompañó con palmas y cantos.

Lali ya había sorprendido en otras ocasiones con versiones de temas ajenos a su repertorio habitual, pero esta vez el homenaje a la mítica banda liderada por Carlos “Indio” Solari y Skay Beilinson reforzó su vínculo con la tradición del rock argentino.

Con una impronta distinta a la original, pero respetando la fuerza del tema, Lali se apropió de la canción y logró que el estadio completo acompañara con palmas y coros.

El show incluyó también hits como "Disciplina", "Boomerang", "Soy" y "N5", con una imponente puesta en escena que combinó coreografías, visuales y un sonido de estadio. El recital se extendió por más de dos horas y consolidó una vez más a Lali como una de las artistas más convocantes del país.