La Capital | Zoom | Lali Espósito

Lali Espósito hizo delirar a Vélez con un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Con una impronta distinta a la original, pero respetando la fuerza del tema, Lali Espósito se apropió de una canción muy querida

7 de septiembre 2025 · 08:36hs
Foto: @facu_suarez para Gelatina. En medio de su repertorio pop

Foto: @facu_suarez para Gelatina. En medio de su repertorio pop, Lali Espósito homenajeó a Patricio Rey con una versión de “Vencedores vencidos”.

Lali Espósito volvió a dar que hablar este sábado con su show en el estadio de Vélez Sarsfield, donde ante miles de fanáticos repasó sus grandes éxitos y los temas de su disco nuevo y, como sorpresa, interpretó un clásico del rock nacional: “Vencedores vencidos”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La cantante, que en 2023 se convirtió en la primera mujer argentina en agotar un Vélez como solista, regresó al mismo escenario con una propuesta renovada, en la que fusionó pop, reguetón y baladas con guiños al rock. El momento más comentado de la noche llegó cuando, en medio del set, entonó la emblemática canción de Los Redondos, generando la ovación de un público que acompañó con palmas y cantos.

Lali ya había sorprendido en otras ocasiones con versiones de temas ajenos a su repertorio habitual, pero esta vez el homenaje a la mítica banda liderada por Carlos “Indio” Solari y Skay Beilinson reforzó su vínculo con la tradición del rock argentino.

Con una impronta distinta a la original, pero respetando la fuerza del tema, Lali se apropió de la canción y logró que el estadio completo acompañara con palmas y coros.

El show incluyó también hits como “Disciplina”, “Boomerang”, “Soy” y “N5”, con una imponente puesta en escena que combinó coreografías, visuales y un sonido de estadio. El recital se extendió por más de dos horas y consolidó una vez más a Lali como una de las artistas más convocantes del país.

Lali interpretando Vencedores Vencidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1964508615059832877&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Zoe Gotusso en “Mariquita, mujer revolución”, un docuficción que se podrá ver este mes en La Mujer y el Cine en Rosario

El Festival La Mujer y el Cine llega a Rosario con una muestra itinerante

Naum Krass cumple 91 años y los celebra en el escenario con sus dos obras más recientes

El actor Naum Krass celebra 91 años en el escenario con dos obras en cartel

Netflix incorpora dramas como la serie argentina Las maldiciones

Netflix: cinco estrenos imperdibles de septiembre

Wanda Nara reveló el nombre de algunos de los participantes de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los participantes confirmados

Ver comentarios

Las más leídas

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Lo último

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El remate se realizará el 18 de septiembre y contará con 159 lotes. La inscripción a la subasta cierra el 9 de septiembre

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Por Gonzalo Santamaría y Mila Kobryn
La Ciudad

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Newells y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Newell's y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Ovación
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo
Ovación

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Policiales
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cartel del patrón del norte

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cartel del patrón del norte"

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Ciudad
Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina
La Ciudad

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer
Información General

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo