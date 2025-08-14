La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: una comedia adolescente de 8 capítulos llega desde Francia

Ambientada en los maravillosos paisajes de Marsella, "Jóvenes y millonarios" lidera los primeros puestos del ranking global a días de su estreno

14 de agosto 2025 · 15:02hs
Jóvenes y millonarios es la coemdia francesa que se roba todas las miradas de Netflix

"Jóvenes y millonarios" es la coemdia francesa que se roba todas las miradas de Netflix

Esta última semana Netflix anunció estrenos de todo tipo y los usuarios ya exploran la plataforma en búsqueda de su nueva producción favorita. La buena noticia para los indecisos es que este fin de semana podrán disfrutar de una miniserie francesa de 8 episodios que pica en punta y ocupa los primeros puestos del ranking.

“Las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella se convierten en un caos después de ganar la lotería ¿quién hubiera imaginado que ser joven y rico podría ser una pesadilla?”, relata la breve sinopsis que hace la plataforma de streaming “Jóvenes y millonarios”, la miniserie que se robó todas las miradas.

En esta producción francesa se combina a la perfección melodrama juvenil con comedia y humor negro. Bajo el ojo del director Igor Gotesman, “Jóvenes y millonarios” se aleja de los tipícos dramas adolescentes centrados en crímenes y muertes misteriosas para adentrarse en una historia donde el dinero y la riqueza se convierten en los protagonistas.

De qué se trata "Jóvenes y millonarios"

Ambientada en los vibrantes paisajes y playas de Marsella, la serie sigue a Samia, Léo, David y Jess, cuatro amigos inseparables que están a punto de terminar el secundario cuando descubren que ganaron un premio de 17 millones de euros en la lotería francesa.

Ahora bien, al ser menores de 18 años, no pueden cobrar el dinero por sí solos. De esta forma recurren a Victoire, una joven de su clase que acaba de cumplir la mayoría de edad y que ayudó a elegir los números ganadores.

Rápidamente, en el afán por conseguir el dinero y volverse millonarios, la euforia se transforma en un drama repleto de caos, dilemas y traiciones. Los jóvenes pronto descubren que la libertad que imaginaban con el dinero se ve limitada por burocracias, favores y decisiones que pondrán a prueba su confianza y fidelidad.

El elenco de "Jóvenes y millonarios"

El elenco de la serie está compuesto por:

  • Abraham Wapler como Léo
  • Malou Khebizi como Samia
  • Calixte Broisin-Doutaz como David
  • Sara Gontarski como Jess
  • Jeanne Boudier como Victoire

El tráiler de "Jóvenes y millonarios"

