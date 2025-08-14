La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: se estrenó "En el barro" sus protagonistas dieron detalles de la serie

El spinoff de "El marginal" llegó este jueves 14 a la plataforma. Rita Cortese y Lorena Vega, parte del súper elenco de la serie, hablaron del lanzamiento con La Capital

Morena Pardo

Por Morena Pardo

14 de agosto 2025 · 14:37hs
Parte del elenco de En el barro

Foto: Netflix / Cris Welcomme

Parte del elenco de "En el barro", la nueva serie de Netflix que se estrenó este jueves y es una continuación de "El Marginal"

En la mega cárcel ficticia La Quebrada, un grupo de mujeres privadas de su libertad se disputa el poder y la supervivencia, en una trama que trasciende los límites del pabellón. De esto se trata “En el barro”, la nueva serie de Netflix creada por Sebastián Ortega que se inscribe en el mismo universo que “El marginal” y que se puede ver completa en la plataforma desde este jueves 14 de agosto. Las actrices Rita Cortese y Lorena Vega, parte del notable elenco que sostiene esta producción, hablaron del lanzamiento con La Capital.

A lo largo de ocho episodios, la ficción propone un relato coral de la vida en el encierro, marcada por brutales injusticias, violencias y crueldad. La narrativa se construye en torno a un grupo de recién llegadas, denominadas como “las embarradas” a raíz de un episodio clave: el transporte que las traslada al penal es interceptado para liberar a una detenida, cae al agua y pone a las mujeres en una situación cercana a la muerte.

Una de las sobrevivientes es Gladys Guerra (interpretada por Ana Garibaldi), apodada “la Borges” por ser la viuda de “Borges”, el recordado recluso mandamás que encarnó Claudio Rissi en “El Marginal”. Desde su entrada al pabellón, se insertará estratégicamente entre los grupos de poder gracias a su experiencia de segunda mano en la lógica criminal y carcelaria.

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

>> Leer más: Quién es la actriz rosarina que brilla en "Mi año en Oxford", el nuevo éxito de Netflix

Otra de las “embarradas” que funciona como punta de lanza narrativa es el personaje de Valentina Zenere. En una evidente conexión con su reciente protagónico en “Nahir”, hace de una joven acusada de asesinar a su pareja.

Un elenco distinguido

Entre una y otra hay un universo de mujeres de lo más diversas, interpretadas por un elenco realmente distinguido, en el que hay actrices de renombre y trayectoria (como las propias Rita Cortese y Lorena Vega), grandes talentos emergentes (como Camila Peralta, que la rompe en teatro con “Suavecita”), regresos espectaculares (como el de Cecilia Rossetto en el rol de la presidiaria más poderosa, y Juana Molina como una divertida mujer con problemas de salud mental), participaciones internacionales (como la española Ana Rujas y la colombiana Carolina Ramírez) y algunos debuts sólidos (como el de la Locomotora Oliveras o María Becerra).

El equipo lo completan Marcelo Subiotto, Erika de Sautu Riestra, Martin Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Maite Lanata, Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Gerardo Romano y Juan Minujín.

“En el barro” se construye en el mismo desborde que “El Marginal”, uno que exacerba las dinámicas del sistema carcelario para dar lugar a una serie de acción de Netflix. Ese debe ser el pacto de lectura para disfrutar la propuesta, aceptar la hipérbole que permite sostener la tensión.

Embed

>> Leer más: Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

“Sabemos que estamos haciendo una ficción, no es un documental. Entonces los bordes son más elásticos, permiten otra cosa. Teníamos sí la responsabilidad de actuar algo que es un tema sensible, un universo sensible, porque la situación de estar forzosamente en encierro es muy delicada. Pero es ficción y eso les permitió a los guionistas escribir otras cosas. Hay escenas de mucha violencia que son construidas para que la serie tenga su magia y no para dar cuenta de una realidad que sucede”, apuntó sobre esto Lorena Vega, que interpreta a “La Zurda”, una literal dueña de pabellón que regentea un emprendimiento de contenido erótico junto a varias reclusas.

“No sé si es tanto el nivel de crueldad que hay en una cárcel como el que acá se replica. Lo que sí sé es que lo que ocurre en las cárceles repite con mayor o menor intensidad algo que ya ocurre en la sociedad. Los hábitos de poder, las diferencias de estatus”, apuntó por su parte Rita Cortese, quien encarna a la directora de la cárcel, con negocios muy turbios vinculados a los hijos de las presas.

Gran parte de la trama se mueve en un ambiente espeso, áspero, oscuro. Por eso, cada una de las actrices tuvo que hacer un trabajo minucioso para canalizar esa energía, y a la vez darle humanidad a su personaje.

“En mi caso yo pensaba mucho en grandes dolores y heridas supuestamente asumidas. En una situación de encierro, hablábamos mucho de cuáles serían las lianas que pueden tener esos personajes para seguir adelante, dónde encuentran sentido, con qué se ilusionan. Pensaba mucho en ese tironeo, qué es lo que a ella le da esperanza y cómo habita cada día con algo que sabe que ha sido quemado y nunca va a cambiar. Fue un trabajo difícil porque eran muchas horas, días y meses de estar habitando esa energía que tiene mucha crueldad, mucho dolor, que es agria”, compartió Vega.

Embed

>> Leer más: Valeria Lois y Lorena Vega estuvieron en Rosario con "La vida extraordinaria"

“Creo que traté de buscarle al personaje una angustia por algo perdido, para no hacer lo obvio. La actuación es obscena. Obscena significa fuera de escena y es lo que uno va trabajando para sustentar la palabra. Hay un gran recorrido, un gran mercurio que atraviesa todo el cuerpo para decir ‘te amo’. Lo que intenté fue trabajar esa parte, la soledad y la angustia de esta mujer, para mitigar un poco tanta crueldad”, sumó Cortese.

Cuestión de género

La serie pone sobre la mesa un elemento de la realidad en cuanto a las diferencias de género en las personas privadas de su libertad. “En las cárceles de hombres, generalmente son asistidos por familiares en la alimentación, en el cobijo, en la ropa. En la cárcel de mujeres, las mujeres se proveen, se inventan su propio trabajo, el que fuera. Se autoabastecen porque no tienen varones que les vayan a llevar comida”, comentó Rita.

“Es una información que nos dieron a la hora de trabajar estos personajes, a raíz de un estudio que hizo la producción visitando cárceles en la gestación del proyecto. Traían un montón de data de entrevistar a presas donde aparece esta realidad, en la que un gran porcentaje de las mujeres que caen presas quedan solas, a muchas sus parejas o sus familias les sueltan la mano. Sobre todo las parejas”, aportó Lorena.

Esta situación particular, que queda representada con mucha claridad en el personaje de María Becerra, suma vulnerabilidad a una población de por sí vulnerada. A su vez, permite mostrar de qué manera las mujeres generan dinámicas de cuidado y comunidad dentro de la cárcel. Estas interacciones entre nuevas y viejas reclusas, entre distintos perfiles de presas, tuvo su correlato detrás de cámara entre las actrices con recorridos diversos.

>> Leer más: Rita Cortese: "Los grandes dolores de la humanidad atraviesan todas las épocas"

“A mí me estimuló un montón, yo tuve mucho cruce con varios personajes. Me parece que una singularidad de la serie es esta gran comunidad de mujeres, que en la ficción son un montón de historias difíciles, complejas, trenzadas. Fuera de cámara, estábamos todo el tiempo juntas, intercambiando, contándonos cosas, preparando las escenas, y se generó un clima realmente de mucha comunión. Hacía mucho frío porque grabamos durante el invierno y de pronto veías tres actrices abajo de la misma manta”, recordó Lorena sobre el trabajo con sus compañeras.

image - 2025-08-14T144406.895

El recuerdo de Locomotora Oliveras

En este sentido, Vega y Cortese recordaron el tiempo compartido con la Locomotora Oliveras, recientemente fallecida. “Una piensa que algo así no le puede pasar a alguien que se dedicó al deporte toda la vida. Pero la vida es impermanente. Estábamos en las antípodas de muchos pensamientos, pero me parecía una persona con mucha grandeza”, dijo Rita sobre la boxeadora que en la ficción interpretó a "Rocky".

“Puedo decir que fue una muy buena compañera, que estaba feliz de actuar y estaba interesada en hacer bien y cada vez mejor su trabajo. Cuando llegaba a la mañana, siempre entraba con voz fuerte: ‘Chicas, vamos a entrenar. ¿Desayunaron liviano? Porque miren que arrancamos’. Tenía muchas pilas. Nosotras nos enteramos por los medios de lo que había pasado y nos íbamos compartiendo novedades en el chat que tenemos con las chicas del elenco. Estábamos ilusionadas con que iba a salir adelante, así que lo vivimos con mucho dolor. Este estreno tiene algo de homenaje para ella, porque además hace un trabajo muy bueno en la serie”, aseguró Lorena.

