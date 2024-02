La conexión entre Ricardo Mollo y un nene del público emocionó a las redes

"Remontar el barrilete en esta tempestad sólo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui", reza la letra de la icónica canción Spaghetti del rock de Divididos. Mirándose a los ojos y cantando a la par, el chico y Mollo compartieron un momento mágico y único. Incluso, visiblemente emocionado, al finalizar el tema el marido de Natalia Oreiro le manda un beso desde el escenario.

Por los comentarios sobre este video pic.twitter.com/A2HYE2KPBu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 25, 2024

"Estaba al lado de ese nene ayer y lloré muchísimo porque se cantó todas y ese momento no se lo va a olvidar más y me emocionó mucho jaja", contó una chica en redes sociales. "Quiero decirte que lloré", agregó otra. "Aparte el pibe no graba nada, vive el momento. Que emoción guacho", "Estas cosas me devuelven la fe en la humanidad", "Que Mollo te cante es una de las maravillas más grande en esta vida. Un bendecido ese pibe", "Estos pibes, y sus familias que les hacen escuchar música son la esperanza. Las modas pasan (por suerte) y la buena música es eterna", "Ricardo Mollo es el alma más pura de Argentina. El hombre sin maldad. Lo quiero muchísimo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X.