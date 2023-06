L-Gante mandó un mensaje desde la cárcel y recibió el apoyo de otra famosa

L-Gante mandó un mensaje desde la cárcel: "Si no salgo ganando, prefiero no salir".

Soy de esas personas que siempre ESTOY , de una manera privada por que el que hace de corazón no lo expone sobre todo en situaciones delicadas . El que tiene que saber ya sabe. Perdón a las guardias periodísticas pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando…

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCtSPf2aPXD_%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAB1Wqp5yOMRlaTbJV8t7TiryEGREycFBMovPx2NjRIMjBhtQoKGZAfPcAZAVWztYX9MoVHZAGKJ6HhuOqcKNGVVjrHyfZCgEIOpxyW5u99HutaFkGKIEQk6AyItLBu77EGZBN3zi60XtKCYdMgs9Tctoc2zrOb98HFGA7ZADNHdBJZAOqDBw44ZD View this post on Instagram A post shared by L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

>> Leer más: Video: L-Gante lanzó un videoclip en medio de su detención



Después, hizo alusión directa a la cobertura mediática de su detención. "Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de Crónica, tenés razón, para muchos soy más que un grano", dijo. También se refirió a Leonardo Sigal, el abogado de su denunciante. "Me encanta escuchar a Sigal en vivo jaja. Tiene menos chamu, los turros lo dan vuelta como una tortilla", aseguró.