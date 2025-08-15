Julieta Prandi tuvo un tenso cruce con Analía Franchín: "Tu empatía conmigo fue cero"

La actriz fue entrevistada en el programa de Georgina Barbarrosa y la panelista le pidió que se ponga en el lugar de su ex pareja, quien tiene un bebe de dos meses

Este miércoles, condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi . En este contexto, la actriz dio su palabra en el programa "A la Barbarossa" y tuvo un fuerte cruce con la panelista Analia Franchin.

Cabe recordar que, tras darse a conocer la condena, el ex marido de Prandi fue esposado y detenido inmediatamente. El Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana lo declaró culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí” y hoy su nuevo abogado, Fernando Sicilia, presentó un habeas corpus para solicitar la libertad o prisión domiciliaria.

Fue así como Julieta Prandi asistió vía videollamada al programa de Georgina Barbarrosa y fue entrevistada por sus panelistas . En una de las preguntas, Analia Franchin le pidió que se ponga en el lugar de su ex pareja, quien tiene un bebe de meses. Lejos de responder la pregunta, la actriz respondió de manera contundente y luego la panelista tuvo que salir a aclarar su postura.

El tenso cruce Analía Franchín y Julieta Prandi

En medio de la entrevista, la panelista le preguntó: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para patinar a esa nena?”.

La respuesta de Prandi fue inmediata: “Me cuesta responder, Analía, porque siempre te escucho, tu empatía conmigo fue cero”. Y agregó de manera contundente: “Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”.

En esta misma línea, argumentó que le sorprende que la periodista se preocupe solo por hablar del nuevo abogado de su ex o de su nueva esposa. “No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una bebita estratégicamente, solo para tener este recurso”, dijo Julieta. Y continuó: “Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida”

Aún indignada cerró: “Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”.

Fue en ese momento cuando la panelista intentó remediar la situación: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita, tenés toda la razón".

Pese a las disculpas, Prandi no se echó atrás y respondió: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.

La palabra de Analía Franchín

A las pocas horas, Analía fue interceptada por un móvil de LAM y aclaró su postura. “Le pedí disculpas porque sí entiendo que hay que pensar en cómo se siente ella. Yo hice una pregunta acorde a una noticia que nos había llegado y entiendo, y eso me lo hizo ver Burlando cuando me dijo: ‘a nosotros las noticias nos llegan de un modo ya Julieta le llegan como 10 bombas’”, comenzó la panelista.

En este sentido agregó, “Yo siento que hice una pregunta. Me parece que tengo que ser neutral cuando hago la pregunta. Entiendo que la situación en la que está Julieta es dolorosa y probablemente me confundí al hacer la pregunta hoy, pero cuando están hablando de que le podían dar la domiciliaria porque tiene una bebita de 20 días, que no deja de ser hermana de sus hijos, es tremendo... Se enojó y la entiendo, está en todo su derecho de enojarse”.

Luego fue consultada acerca de su opinión del caso, la panelista respondió: “A él no le tienen que dar la domiciliaria. Punto. De ninguna manera, chicos. Hay un montón de presos que tienen hijos" Y cerró contundente: "Para mí el preso que cometió ese delito no tiene que tener ningún tipo de beneficio, ni ese ni ningún otro. Es más, ni siquiera tendrían que estar en la cárcel. Para mí tendrían que estar en otro plano, chicos, porque son irrecuperables. Lo dije siempre”.