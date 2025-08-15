La Capital | Zoom | Julieta Prandi

Julieta Prandi tuvo un tenso cruce con Analía Franchín: "Tu empatía conmigo fue cero"

La actriz fue entrevistada en el programa de Georgina Barbarrosa y la panelista le pidió que se ponga en el lugar de su ex pareja, quien tiene un bebe de dos meses

15 de agosto 2025 · 09:37hs
Julieta Prandi protagonizó un tneso cruce con Analía Franchín en vivo 

Julieta Prandi protagonizó un tneso cruce con Analía Franchín en vivo 

Este miércoles, condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi. En este contexto, la actriz dio su palabra en el programa "A la Barbarossa" y tuvo un fuerte cruce con la panelista Analia Franchin.

Cabe recordar que, tras darse a conocer la condena, el ex marido de Prandi fue esposado y detenido inmediatamente. El Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana lo declaró culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí” y hoy su nuevo abogado, Fernando Sicilia, presentó un habeas corpus para solicitar la libertad o prisión domiciliaria.

Fue así como Julieta Prandi asistió vía videollamada al programa de Georgina Barbarrosa y fue entrevistada por sus panelistas. En una de las preguntas, Analia Franchin le pidió que se ponga en el lugar de su ex pareja, quien tiene un bebe de meses. Lejos de responder la pregunta, la actriz respondió de manera contundente y luego la panelista tuvo que salir a aclarar su postura.

>> Leer más: El repudiable mensaje del biógrafo de Milei sobre el caso de Julieta Prandi

El tenso cruce Analía Franchín y Julieta Prandi

En medio de la entrevista, la panelista le preguntó: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para patinar a esa nena?”.

La respuesta de Prandi fue inmediata: “Me cuesta responder, Analía, porque siempre te escucho, tu empatía conmigo fue cero”. Y agregó de manera contundente: “Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”.

En esta misma línea, argumentó que le sorprende que la periodista se preocupe solo por hablar del nuevo abogado de su ex o de su nueva esposa. “No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una bebita estratégicamente, solo para tener este recurso”, dijo Julieta. Y continuó: “Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida

Aún indignada cerró: “Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”.

Fue en ese momento cuando la panelista intentó remediar la situación: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita, tenés toda la razón".

Pese a las disculpas, Prandi no se echó atrás y respondió: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.

Embed

>> Leer más: Julieta Prandi dio una declaración"desgarradora" en el juicio contra su expareja

La palabra de Analía Franchín

A las pocas horas, Analía fue interceptada por un móvil de LAM y aclaró su postura. “Le pedí disculpas porque sí entiendo que hay que pensar en cómo se siente ella. Yo hice una pregunta acorde a una noticia que nos había llegado y entiendo, y eso me lo hizo ver Burlando cuando me dijo: ‘a nosotros las noticias nos llegan de un modo ya Julieta le llegan como 10 bombas’”, comenzó la panelista.

En este sentido agregó, “Yo siento que hice una pregunta. Me parece que tengo que ser neutral cuando hago la pregunta. Entiendo que la situación en la que está Julieta es dolorosa y probablemente me confundí al hacer la pregunta hoy, pero cuando están hablando de que le podían dar la domiciliaria porque tiene una bebita de 20 días, que no deja de ser hermana de sus hijos, es tremendo... Se enojó y la entiendo, está en todo su derecho de enojarse”.

Luego fue consultada acerca de su opinión del caso, la panelista respondió: “A él no le tienen que dar la domiciliaria. Punto. De ninguna manera, chicos. Hay un montón de presos que tienen hijos" Y cerró contundente: "Para mí el preso que cometió ese delito no tiene que tener ningún tipo de beneficio, ni ese ni ningún otro. Es más, ni siquiera tendrían que estar en la cárcel. Para mí tendrían que estar en otro plano, chicos, porque son irrecuperables. Lo dije siempre”.

Embed

Noticias relacionadas
Brad Pitt y Bad Bunny forman parte de la película de 2022 que Netflix sumó a su catálogo

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

otra despedida en el metal: megadeth lanzara su ultimo disco y hara una gira final

Otra despedida en el metal: Megadeth lanzará su último disco y hará una gira final

quien es la tercera en discordia entre demichelis y evangelina anderson

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Locomotora Oliveras fue parte del elenco de En el barro, la nueva serie de Netflix que se estrenó este jueves

Las actrices de la serie "En el barro" recordaron a la Locomotora Oliveras

Ver comentarios

Las más leídas

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Lo último

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Provincias, municipios, organizaciones y empresas se reúnen en la ciudad de cara a la cumbre climática de la ONU, que se celebrará a fin de año en Brasil

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro
LA REGION

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

Ovación
Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newells llega afilado y en alza al clásico rosarino

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico rosarino

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newells llega afilado y en alza al clásico rosarino

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico rosarino

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

Central necesita un gol de jugada para no igualar su peor récord negativo desde el inicio

Central necesita un gol de jugada para no igualar su peor récord negativo desde el inicio

Policiales
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

La Ciudad
Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Por Miguel Pisano
Policiales

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson
Zoom

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527
Información General

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos
El Mundo

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos

Arranca la 14º Crack Bang Boom, en una edición más rosarina que nunca

Por Morena Pardo
Zoom

Arranca la 14º Crack Bang Boom, en una edición más rosarina que nunca

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky
La Región

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia
Policiales

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda
La Ciudad

Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda

Otra Vuelta: voces e historias de un camino sin fronteras hacia el título secundario

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario