Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

El paciente de 55 años sufrió un paro cardíaco mientras estaba solo con su hijo. Un grupo de amigos los cruzó de casualidad a la noche y los auxilió

15 de agosto 2025 · 12:04hs
Los jóvenes intervinieron de inmediato y uno de ellos hizo RCP en la calle.

Foto: Maxi Klanjscek.

Los jóvenes intervinieron de inmediato y uno de ellos hizo RCP en la calle.

Por primera vez en su corta vida, un joven de 18 años puso en práctica la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la historia tuvo un final feliz. Con la ayuda de dos amigos, el adolescente asistió a un hombre que se había descompensado en la calle y su acción fue clave este jueves para evitar la muerte.

El paciente de 55 años se desvaneció a la noche en Ocampo al 3000, cerca del cruce de avenida Francia y bulevar 27 de Febrero. Gracias a la intervención de un grupo de desconocidos que llamaron a la policía y aplicaron el protocolo de emergencias, los médicos llegaron a tiempo para asistirlo.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) respondió a un pedido de ayuda a través del 911 junto con las fuerzas de seguridad provinciales. El hombre tendido en el suelo respondió al tratamiento de manera favorable luego de las maniobras iniciales a cargo de Ciro Domenichini, uno de los muchachos que pasaba por el lugar cuando le dio un paro cardíaco.

Un joven salvador con la técnica de RCP

El joven que hizo RCP tuvo un papel protagónico antes del arribo de los médicos, pero la decisión fue difícil. "Al principio me daba cosa por el shock de tener una persona en ese estado", comentó a través de LT8.

Todo comenzó cuando los tres amigos recorrían en auto una de las calles del barrio Parque y vieron que había un hombre tirado en el piso. El conductor del vehículo no ignoró la situación: "Lo primero que hice fue frenar. Ciro y Nacho bajaron corriendo a ayudarlo". A continuación, estacionó el vehículo y siguió a sus acompañantes.

Simón constató que la persona desvanecida se había caído en la puerta de su casa mientras estaba con su hijo. La pareja del hombre salió a la calle y los jóvenes le pidieron que se comunicara con el 911 en busca de asistencia médica.

Inicialmente, Ciro no estaba seguro de aplicar lo que había aprendido dos años antes en el curso de RCP que tomó en su club. Sin embargo, la situación cambió y empezó a aplicar la técnica cuando advirtieron que el hombre ya no tenía signos vitales.

¿Cómo fue el operativo en el barrio Parque?

Al día siguiente del episodio, el joven se mostró aliviado por el desenlace de la historia. "Es mucha presión y desesperación en el momento. No sabés si hacerlo o esperar que llegue la ambulancia o algún médico", explicó.

A pesar de esas dudas, el muchacho trató de reanimar al sujeto y quedó convencido de que "fue lo mejor" en esas circunstancias, ya que no había nadie a la vista en la calle. En este sentido, manifestó: "Aportamos hasta donde sabíamos y podíamos".

Después del llamado al 911, la policía les pidió a los jóvenes que se quedaran en el lugar. Una vez que los médicos del Sies dieron el visto bueno, pudieron retirarse. "Nos dijeron que lo habían reanimado y que la familia estaba muy agradecida", confirmó Ciro.

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido
Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Ovación

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Policiales

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newells: Esto sigue y vamos por más

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

Ovación

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

Economía

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson
Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527
El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos
Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño