Otra despedida en el metal: Megadeth lanzará su último disco y hará una gira final

La banda de metal Megadeth aseguró que "el final está cerca" y anunció el lanzamiento de su último disco y una gira mundial de despedida en 2026. Si bien todavía no están las fechas, los miles de fanáticos argentinos esperan que Dave Mustaine y su banda visiten el país por última vez, para dejar en claro que el amor es mutuo.

Mustaine, fundador y líder del gigante estadounidense del trash metal, publicó en redes sociales: “Hay muchos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logra despedirse en la cima por sus propios medios, y en eso me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he conseguido millones y millones de fans, y lo más difícil de todo es despedirme de ellos”.

“Si alguna vez hubo un momento perfecto para sacar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para girar por el mundo, es ahora. Este es también el momento perfecto para decirles que es nuestro último disco de estudio”, afirmó.

Todavía no se sabe el título del álbum final, la fecha de lanzamiento, las fechas de la gira ni las ciudades que visitará. Pero se descuenta que Mustaine, declarado admirador de la pasión y entrega del público argentino, querrá hacer al menos un show en Buenos Aires.

Embed - El origen de "Aguante Megadeth" El fenómeno mundial - The global phenomenon - Megadeth se fundó tras la abrupta salida de Mustaine de Metallica. La banda lanzó su álbum debut en 1985, y en casi cuatro décadas y 16 discos de estudio se consolidó como uno de los "big four" del trash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax. “No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder”, escribió el líder de Megadeth.