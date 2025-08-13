Luego de que el exmarido de la modelo fuera condenado por violencia de género, Nicolás Márquez cuestionó la veracidad de la denuncia y recibió una lluvia de críticas

Nicolás Márquez es un escritor, periodista y abogado argentino conocido por ser el biógrafo de Javier Milei

,El repudiable mensaje del biógrafo de Milei sobre el caso de Julieta Prandi)}" title="{altText(,El repudiable mensaje del biógrafo de Milei sobre el caso de Julieta Prandi)}" width="642" height="0">

Nicolás Márquez es un escritor, periodista y abogado argentino conocido por ser el biógrafo de Javier Milei

Nicolás Márquez es un escritor, periodista y abogado argentino conocido por ser el biógrafo de Javier Milei

Poco después de que se conociera la condena a 19 años de prisión al ex de Prandi, en el marco de un juicio que incluyó numerosas pruebas y testigos, Márquez afirmó: “Sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido ”.

El biógrafo continuó cuestionando los testimonios de apoyo a la denunciante: “Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentadas en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue testigo presencial del ‘secuestro’ ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa. Conclusión: NO ME CIERRA NADA”.

Además, planteó interrogantes sobre cómo la actriz habría podido sobrevivir a los supuestos hechos.

Quién es Nicolás Márquez

Nicolás Márquez es un escritor, conferencista y abogado argentino de ideología ultraconservadora. Es conocido por su postura crítica hacia el comunismo, el progresismo y la "ideología de género", temas que aborda en sus libros como "El libro negro de la nueva izquierda", escrito junto a Agustín Laje.

Márquez ha publicado una biografía sobre Javier Milei, la cual ha generado controversia. La relación entre ambos es cercana, y se considera a Márquez como una figura influyente en la "batalla cultural" que ha impulsado Milei y su movimiento. En sus intervenciones y escritos, Márquez ha defendido las ideas de Milei y ha profundizado en el pensamiento ideológico que, según él, lo ha llevado a la presidencia.

>> Leer más: Denuncian al biógrafo de Javier Milei por comentarios discriminatorios hacia Esteban Bullrich

Ha sido objeto de fuertes críticas por sus declaraciones y posturas, incluyendo sus opiniones sobre la homosexualidad, los derechos humanos y la dictadura militar en Argentina. Sus detractores lo acusan de negacionismo histórico y de promover discursos de odio.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión

Tras varios días de juicio, declaraciones y testigos, Claudio Contardi, exmarido de la actriz Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión. El Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana lo declaró culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

"Tengo fe no sólo en los abogados sino en los jueces que van a escuchar todo lo que tuve que atravesar, como también los testigos, las pruebas y las pericias a las que me sometí siendo la víctima”, había declarado Prandi días antes de iniciarse el intenso juicio.

>> Leer más: Julieta Prandi dio una declaración"desgarradora" en el juicio contra su expareja

Cabe recordar que la denuncia se realizó en octubre de 2021, tras una relación de ocho años que dejó dos hijos en común. El proceso judicial avanzó lentamente pese a los reiterados pedidos de la actriz. Durante este tiempo, Prandi expuso públicamente el calvario que vivió: denunció haber sido maltratada física y psicológicamente, despojada de bienes y acechada incluso después de separarse.

Finalmente, este miércoles, la actriz llegó al juzgado acompañada de su pareja, Emanuel Ortega, para conocer el veredicto. Luego de las tres audiencias, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar fueron confirmaron la culpabilidad de Cotardi. La actriz no estuvo presente durante la lectura de la sentencia.

Una vez finalizado el fallo, el empresario fue esposado y detenido de manera inmediata.