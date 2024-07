Julieta Laso presenta "Pata de perra" en Rosario: "Este es un disco un poco milagroso"

El resultado es un viaje musical guiado por la fuerza vital y vocal de Laso, quien a pesar de no renegar de su sello tanguero, demuestra que es una artista con muchas más facetas. “Fue un desafío porque una a veces tiene vicios en el canto y en como una interpreta, y hay que correrse un poco. En eso fue muy importante la producción artística de Macha, y después es pasar mucho los temas. De todas maneras, me encanta el folklore latinoamericano, es una música que me acompaña desde toda mi vida”, apuntó Julieta sobre su vínculo con este nuevo repertorio.

Un disco y un sueño cumplido

“Era un sueño que tenía y sabía que la persona indicada para concretarlo era Macha y su banda de músicos impresionantes”, apuntó la cantante. Con el chileno se conocieron hace más de una década en un festival de World Music en Canadá, donde ella se presentaba con la Fernández Fierro. Ahí nació un vínculo de admiración y cariño que alcanzó una materialidad particular en la concreción de “Pata de perra”. “También fue muy importante la participación de Guido Nisenson, el ingeniero de sonido, que hizo que todo esto fuera posible”, agregó Julieta, en referencia al proceso de trabajo que duró dos años y medio.

La artista ganó el Gardel a Mejor Álbum de Tango por “La caldera” (su tercer álbum) en 2022 y ese mismo año lanzó “Cabeza Negra”, una celebrada propuesta donde se animaba a experimentar y mezclar raíces tangueras con otras sonoridades.

“Todo lo que voy haciendo es muy distinto a lo otro. Ahora voy a entrar a trabajar en una obra de teatro en el Cervantes, que es un cambio de pantalla total. Estoy también trabajando bastante con Maxi Prieto, haciendo un disco en conjunto. Y también trabajando en mi próximo disco solista, del cual no quiero spoilear mucho. Pero es eso, me gusta ir cambiando de una cosa a la otra para ponerme en distintas situaciones”, contó Julieta.



La soltura de Laso trasciende la música como disciplina. Antes de iniciar su carrera como cantante, estaba en camino a ser actriz. En los próximos meses, combinará ambas destrezas: va a actuar y cantar en la obra “Las lágrimas de los animales marinos” del director y dramaturgo Toto Castiñeiras, con quien ya trabajó en “Ojo de Pombero”. Por esa interpretación, recibió el premio Trinidad Guevara como Revelación Femenina.

Julieta es inquieta, va de un género de a otro, de un proyecto a otro, y de una ciudad a otra (vive en Salta pero desarrolla gran parte de su actividad en Buenos Aires). La “pata de perra” que nombra al disco tiene que ver con esta disposición al movimiento. Nueve meses después del lanzamiento del disco (estrenado en noviembre de 2023), lo mostrará en vivo por segunda vez en Rosario.



“Hicimos una sola presentación con todos los músicos chilenos, en el Xirgu, que fue inolvidable. Pero fue esa sola porque es muy difícil por cuestiones de producción, y además ellos tienen una agenda terrible. La idea es ahora presentar casi todos los temas del disco en otra versión, con otra formación, con dos guitarras y un percusionista”, adelantó. Laso se presentará en Casa Brava con los guitarristas Juan Otero y Leandro Angeli, y el percusionista Matías Furio.

“Es un poco más acústico, diferente pero bien bonito. Va a ser un show un poco más alegre que de costumbre porque ‘Cabeza negra’, mi disco anterior, es mi disco más trágico, y este es mi disco más alegre”, apuntó Julieta entre risas.

A pesar de que el show tendrá como centro el nuevo material, también habrá un recorrido por su repertorio anterior. “Por suerte ahora tenemos bastantes canciones como para elegir y dejar cosas afuera. Hay muchos temas de ‘Cabeza negra’ que me enloquecen y que no quiero dejar de hacer. Voy a los que más me gustan, y siempre de los últimos discos en general. Pero nunca va a faltar un tango. Los músicos son muy tangueros también, así que sería un desperdicio no hacer dos o tres tangos”, anticipó sobre el inminente recital.

“Me encanta Rosario. Yo vivo en Salta, y es bien difícil a veces salir de Buenos Aires con el formato, pero hay dos lugares a los que tengo la suerte de siempre poder volver y que siempre me acompañan: Rosario y Córdoba. Espero que siga siendo así. También son lugares donde hay mucho movimiento cultural, entonces se me hace más fácil llegar que a otros lugares del país”, detalló sobre su vínculo con la ciudad, a la cual intenta (y logra) visitar una vez por año.

Aunque el presente de Laso se diversifica en varias líneas de trabajo hacia el futuro, todavía tiene historia que construir con “Pata de perra”. “Me gustaría mucho ir a presentarlo a Chile. Estoy tratando de armarlo para el año que viene. Y también poder viajar más por Latinoamérica, que es lo que más me gusta, con este disco. Espero que se de. Pero lo primero es Chile porque tengo un vínculo muy fuerte con el país y necesito hacerlo. Viajé muchas veces, toqué mucho con ellos y hay un público ahí que quiero mucho”, cerró la cantante.