Juan Rodó sobre "Los Miserables": "Es una partitura hermosa que te conquista"

"Es una propuesta que viene desde el año pasado, cuando el Estudio de Comedias Musicales que dirige Nora Gonzalez Pozzi me invitó a un concierto de fin de año donde se presentó “La bella y la bestia” en el Teatro El Círculo. Y este año, ellos festejan el aniversario número 30 de la Escuela y se propusieron hacer “Los miserables”. Para esto, me renovaron la invitación. Y como yo había hecho a este personaje tan importante hace 24 años, la propuesta me encantó porque volver a la piel del Inspector Javert y volver a cantar esa partitura hermosa, obviamente me conquista", sostuvo Rodó, en diálogo con La Capital.

"Es el musical que lleva al día de hoy 39 años ininterrumpidos en escena en Londres. El que le sigue es “El fantasma de la Ópera” con 37 años. Treinta y nueve años es una vida sin cerrar el telón", destacó el artista. "No es livianito ni fácil. Es una obra compleja, dramática, no es para reir aunque tenga momentos divertidos", aclaró.

"Esta es una obra que por muchas razones siempre mantuve cerca. Primero, porque en mis conciertos siempre incluyo las canciones principales de Javert. Pero volver a todo el personaje implicó retomar el recuerdo. Y me di cuenta para mi sorpresa que lo tengo muy muy presente a ese recuerdo, como si en lugar de hace 24 años parece que hubiera sido ayer", resaltó.

Sobre su personaje, Rodó analizó: "Siento que Javert es un rol muy teatral por lo dramático y por lo intenso, pero sí se que a nivel escénico es un rol más bien quieto. Yo me acuerdo que parte de la dirección del equipo creativo era justamente que no me moviera, porque es un inspector de policía muy parco". Remarca que esta característica favorece la puesta en formato concierto, que se verá en Rosario.

Leé la entrevista completa en esta nota exclusiva para suscriptores: El Teatro El Círculo trae a Juan Rodó para una versión en concierto de "Los Miserables".