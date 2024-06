El Teatro El Círculo trae a Juan Rodó para una versión en concierto de "Los Miserables"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estudio de Comedias Musicales (@estudiodecomediasmusicales)

¿Cómo te llegó la propuesta y por qué decidiste sumarte a este concierto del Teatro El Círculo?

Esto es una propuesta que viene desde el año pasado, cuando el Estudio de Comedias Musicales que dirige Nora Gonzalez Pozzi me invitó a un concierto de fin de año donde se presentó “La bella y la bestia” en el Teatro El Círculo. Y este año, ellos festejan el aniversario número 30 de la Escuela y se propusieron hacer “Los miserables”. Para esto, me renovaron la invitación. Y como yo había hecho a este personaje tan importante hace 24 años, la propuesta me encantó porque volver a la piel del Inspector Javert y volver a cantar esa partitura hermosa, obviamente me conquista. Tengo todas las ganas de poder mostrar esta obra maravillosa en Rosario, donde se puede disfrutar en versión de concierto.

¿Cómo fue volver a esa partitura y ese personaje tantos años después? ¿Qué encontraste o qué descubriste ahí esta vez?

Esta es una obra que por muchas razones siempre mantuve cerca. Primero, porque en mis conciertos siempre incluyo las canciones principales de Javert. Pero volver a todo el personaje implicó retomar el recuerdo. Y me di cuenta para mi sorpresa que lo tengo muy muy presente a ese recuerdo, como si en lugar de hace 24 años parece que hubiera sido ayer. Recuerdo que era un rol realmente complejo, difícil. Creo que si hoy lo tuviese que volver a hacer representado en escena, hay cosas que podría hacer incluso mejor. En estos 24 años, además de que pasó la vida, yo hice otras cosas y cuando uno recorre otros caminos gana habilidades nuevas. Por lo menos en la voz, la posibilidad de evolución está siempre y el techo no existe. En esa búsqueda, hace un par de meses que estoy conectando con el rol y realmente hay cosas que siento que hoy me salen mejor que antes gracias a la experiencia y el trabajo técnico que fui haciendo a lo largo de los años. Siento que Javert es un rol muy teatral por lo dramático y por lo intenso, pero sí se que a nivel escénico es un rol más bien quieto. Yo me acuerdo que parte de la dirección del equipo creativo era justamente que no me moviera, porque es un inspector de policía muy parco. Yo venía de “Drácula” con una expansión de movimientos expresionistas y tenía que anular todo eso, lo cual me hizo trabajar más en la intensidad interna sin el movimiento al que estaba acostumbrado. Siento que entonces para la versión en concierto, esto me favorece. Como el rol de por sí es quieto, van a ver la intensidad del personaje tal cual es incluso sin la puesta.

“Los miserables” es un clásico indiscutido del musical. Y cada clásico tiene sus motivos para serlo, para sostener una vigencia y renovarla. ¿Qué te parece que tiene esta obra que la vuelve un clásico y la hace convocante en cada una de sus versiones y reposiciones?

En principio, me atengo a los números que son llamativos. Es el musical que lleva al día de hoy 39 años ininterrumpidos en escena en Londres. El que le sigue es “El fantasma de la Ópera” con 37 años. Treinta y nueve años es una vida sin cerrar el telón. Si uno lo piensa desde hoy, pensaría que quizás un fenómeno así sería un musical de otro corte, pero el musical más exitoso del presente es un clásico. Y es un clásico que dura tres horas, no es livianito ni fácil. Es una obra compleja, dramática, no es para reir aunque tenga momentos divertidos. Para nosotros, nuestro long-running es “Drácula” y siento que hay muchos motivos para explicar ese éxito. Pero una obra clásica de Víctor Hugo es más inexplicable. Y parece que la gente siempre se quiere divertir o distenderse, pero sin embargo elige una obra como esta, que tiene incluso cierto grado de minimalismo. Pero la música, la dinámica de la dramaturgia, lo bien contada que está la historia, los personajes que son todos entrañables y que generan la empatía del público por su gran humanidad, en combinación con esa gran partitura, creo que es un cocktail maravilloso. Es realmente el milagro del musical mundial, que se sostiene en el tiempo mientras otros que apuestan más al show o la diversión, suben y bajan. Hay algo ahí, y creo que justamente eso es una buena invitación para que la gente vaya a El Círculo a verlo y descubrir qué tiene este musical que trasciende las épocas.

¿Cómo fue el encuentro con el elenco local?

Si bien el grupo es distinto al del año pasado con quienes hicimos “La bella y la bestia”, son en su mayoría cantantes líricos de El Círculo. Están todos muy bien casteados y elegidos especialmente, porque es una obra que si bien no es operística, tiene cierta dificultad técnica que obliga a que quien haga el personaje de Jean Valejan sea necesariamente un cantante tecnificado. Lo mismo con el personaje de Cosette, que es una soprano lírica. Quien hace de Fantine, es la directora vocal del Estudio, a quien conozco y tiene una voz hermosísima. Creo que lo que puedo describir de esta reunión de talentos del Estudio de Comedias Musicales y del Teatro, es que hay una unión energética de personas que vienen de una heterogeneidad de ámbitos en un proyecto. Está buenísimo entrar en un lugar donde hay tantas personas tecnificadas trabajado por un objetivo común que es representar esta partitura maravillosa.

Además de participar de estas puestas en Rosario, venís de cerrar el gran regreso de “Drácula” el año pasado. ¿Qué proyectos tenés para el futuro?

Estoy trabajando en dos proyectos posibles para el 2025, de los que todavía no puedo decir mucho porque todavía están en estudio. Pero me estoy tomando este tiempo para armarlos. Estoy en movimiento.