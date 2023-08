Jorge Rial se reencontró con su nieto y aludió al conflicto con su hija Morena

Por eso al ser abordado por el móvil del programa Socios del Espectáculo (El Trece), el conductor de Argenzuela no pudo disimular la emoción y con los ojos brillosos respondió: "Nos extrañábamos mucho con mi nieto. Me llamó el lunes y me dijo 'Tata, te extraño'. Ahí Morena me dijo que lo vaya a buscar cuando quiera, le dije que iba el miércoles y fui".