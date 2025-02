Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de Morena: "Fui víctima también de sus actitudes marginales"

"Fui víctima también en un momento de estas actitudes marginales de mi hija. La amo porque es mi hija y seguramente la voy a seguir apoyando, pero no en esto. No voy a justificarla bajo ningún punto de vista" , comentó Jorge en "Argenzuela", el ciclo que conduce por Radio 10.

La denuncia fue hecha por un hombre que indicó que habían ingresado a su vivienda de la calle José María Moreno al 2200, en la cual violentaron una ventana para sustraer varias de sus pertenencias.

Según lo adelantó el periodista Matías Vázquez Morena podría sufrir una pena mínima de casi 7 años de prisión : "Para el fiscal, Morena es de la banda (delictiva). Robo en poblado y en banda. Pena mínima seis años y ocho meses. Esta es la última información que me llega de la fiscalía".

¿Qué dijo Jorge Rial?

A los pocos minutos de haber comenzado su programa radial como todos las mañanas, Jorge se tomó un tiempo para sincerarse y aclarar la situación en cuanto a la detención de Morena. “Lamentablemente mi hija está detenida en una comisaría de Capital Federal”, comenzó el periodista.

El periodista expresó que su principal preocupación en este momento es su nieto Amadeo, el bebé que la mediática tuvo en octubre de 2024. Según comentó Jorge, él mismo se hará cargo del niño mientras Morena esté detenida. “Volveré a cambiar pañales, me había olvidado de todo eso. Mi hija Rocío y María (su novia) me están ayudando. Ojalá esto le sirva para aprender, ya que no aprendió con los dos embarazos”, comentó en su ciclo radial.

Luego, un tanto avergonzado aclaró que hizo todo lo posible para ser un buen padre. “A mis dos hijas las crié igual. Morena tomó otro camino. Nunca la dejé ni abandonada ni a la buena de Dios. Siempre trate de cambiarle esa actitud” detalló.

Además se mostró afectado y dolido sobre la situación que atraviesa su hija menor, “Lamentablemente, ella toma decisiones como adulta y se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma ella, y punto. Yo lo sufro como padre, y sobre todo sufro mucho ver a mi nieto involucrado indirectamente en una situación que puso en riesgo su vida. La verdad, no me gustó, la pasé muy mal”, continuó Jorge.

En esta misma línea, el periodista aclaró que que no va a intervenir en las decisiones de la Justicia, "Morena se tiene que hacer responsable, creo que es una mujer independiente que tomó decisiones equivocadas en su vida, que decidió escuchar a otra gente y no a los que queremos que le vaya bien y uno se tiene que ser responsable en sus actos, repito yo lo que siento ahora es mucha vergüenza".

