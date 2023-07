Jorge Rial: "Luis Ventura está desquiciado, es el sicario de América"

El periodista fue duro contra su ex amigo por no asistir a tribunales tras denunciarlo a él y a Karina Mazzocco por "usar a mi hija de manera brutal", dijo

En una nota para Socios del Espectáculo (El Trece), Rial explicó qué busca con el juicio que emprendió contra América, Ventura y Karina Mazzocco: "No se presentaron ni Ventura, ni Mazzocco. Sí se presentaron los abogados de América y Jotax. Me dijeron que tenía todos los espacios de América para ir a contestar, a pedir derecho a réplica. No es mi intención, yo lo que busco es que demuestren todo lo que dijeron en cada uno de los programas".

"Durante 10 días estuvieron usando a mi hija Morena de una manera brutal para decir barbaridades mías, y después me acusaron de un montón de cosas. Yo lo único que les pido es que vayan a la Justicia, en vez de andar recorriendo los programas del canal como una atracción de circo a los gritos, no se escondan y vengan a la mediación, que es lugar donde la gente civilizada dirime la cosas", dijo el ex Intrusos.

Sobre la forma en la que Ventura lo retó a asistir a la medición que tiene pautada para el 8 de agosto, Rial respondió: "Yo voy a estar como estuve el otro día, el que no se presentó fue él. Se acabaron los guapos de la esquina que gritan y todo".

Rial cuestionó las acusaciones que le hace su ex compañero sobre cuestiones ilícitas: "Si él fue testigo de actos de corrupción, fue cómplice. Esto habla de que Ventura está desquiciado porque él mismo se autoincrimina, por eso mismo vamos a la Justicia. Que venga con todas las pruebas y las presente, si no las presenta va a estar en un problema porque el que tiene que demostrar, teóricamente lo que soy, es él".

"Es el sicario de América y está bien que lo sea, él les debe gratitud a los dueños del canal que siempre le consiguen laburo, viste que es el panelista rotativo. Es el salario del miedo y yo lo entiendo. Por ahí extiendo el juicio a algunos más, al gerente de programación, no lo sé, estamos viendo", concluyó picante Rial.

¿Qué dijo Ventura que enojó a Rial?

La reacción de Rial se produjo porque Ventura en Polémica en el Bar (América TV), luego de ver la forma en la que lo retó en una nota para LAM a encontrarse en la próxima mediación en la justicia, no pudo contener su enojo y explicó por qué no se presentó a esa mediación: "Qué caradura. Un sinvergüenza. Nunca me dieron la carta documento. No la recibí. El 8 de agosto hay una nueva audiencia y espero que estés porque sos muy cagón. Fuiste cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa".

Por otro lado, Ventura confirmó que lo va a demandar civil y penalmente: "Sabés que puedo hacerlo, porque después de haberme rajado de mi laburo, después de haber dicho la palabra aborto, yo no voy a decir lo que hiciste con esa palabra, aunque debería decírtelo. Lo tenías adentro de tu casa y sin verlo, lo permitiste".

De igual manera, Luis recordó: "Quiero saber cómo apareció mi nombre en los Pandora Papers como apoderado tuyo. ¿Dónde firmé? ¿Dónde estaba mi contrato? ¿Qué hiciste vos con los Pandora Papers? ¿Qué tengo que ver yo en esa? ¿De dónde saqué la guita si no tengo dónde caerme muerto? Así que si sos tan macho, te quiero ver el 8 de agosto a ver si te la bancás. Quiero ver cómo te la bancás".

Marcela Tinayre le preguntó si encontrarse con un viejo amigo en una circunstancia como eso, quizás no hace que se olviden los malos momentos, pero Ventura respondió potente: "¿Qué amigo? ¿Este amigo? Por favor, se sacó la máscara y salió la hiena".