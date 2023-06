Jorge Rial: "Los cheques de Tinelli tienen la extraña capacidad de volar"

"Voy a contar una infidencia. En Canal 9 había un lío bárbaro porque estaban esperando que Tinelli pusiera la guita para pagar los sueldos, pero un día el tesorero empezó a preocuparse porque la platita no llegaba. Y todo es así", narró el ex Intrusos.

El periodista siguió desgranando los detalles de todos los inconvenientes que hay en América TV. "Después de esos rechazos, Tinelli tuvo que negociar con Nacho Viale, y Nacho le dijo 'yo no tengo problema, pero me pones a Mirtha en la programación del canal', y en América parece que no quieren saber nada. Para colmo, el piloto de Mariana Fabbiani les aburrió mucho y no llegan con la escenografía a la fecha que dieron para el arranque. Hay mucho lío en América".

Rial se tomó todo el tiempo para explicar los inconvenientes que tienen las personas con Tinelli. "El tema es que nadie le quiere aceptar los cheques a Tinelli, porque son cheques que tienen la extraña capacidad de volar. El hombre no puede volar, pero los cheques de Tinelli sí. ¿Es increíble, no? Entonces le piden el efectivo, y el efectivo cuando son cifras tan altas es difícil de conseguir", sentenció.

"Lo voy a decir con todas las letras y las cifras. Los cheques no fueron liberados por él, no están a su nombre, es vivo Tinelli, sino que son cheques que fueron entregados por firmas o empresas vinculadas a él. En total son 258 cheques por 648 palos. Hay cheques que son de San Lorenzo, cheques que dio la firma 'Publicidad e Imagen SRL' y también hay cheques que son de 'Laflia producciones', que son 32 cheques por 20 palos. Ese es el lío verdadero", sentenció Jorge Rial sobre Marcelo Tinelli.