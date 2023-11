Jennifer Aniston y David Schwimmer despidieron a Matthew Perry en redes

Rihanna cambió de look: se puso extensiones rubias en honor a Jennifer Anniston

Aniston eligió una imagen junto a su colega en el comienzo del rodaje de “Friends”, un mensaje de texto de su amigo (que incluía la foto anterior), y un video de sus personajes despidiéndose en el episodio final de la serie. “Esto sí que dolió. Tener que despedir a nuestro Matty fue una ola tremenda de emociones que nunca había experimentado antes”, afirmó la actriz al comienzo de su mensaje.

“Ser capaz de atravesar estos duelos te permite sentir la alegría y el agradecimiento por haber querido tanto a alguien. Y lo quisimos muy profundamente. Era parte de nuestro ADN. Éramos seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino”, siguió, en referencia a la experiencia transformadora que fue encabezar el éxito de “Friends”.

Después, habló sobre el conocido sentido del humor Perry. “Matty sabía que amaba hacer reír a la gente. Se decía a sí mismo que si no escuchaba esas risas sentía que se iba a morir. Que su vida literalmente dependía de eso. Y cuánto éxito tuvo en hacer reír. Nos hizo reír a todos. Y reír fuerte”, aseguró Aniston.



Jennifer también compartió detalles de cómo está transitando el duelo. “En las últimas semanas, estuve llorando mientras miraba los mensajes de texto que nos mandábamos. Riendo y llorando y riendo y llorando otra vez. Los voy a guardar para siempre. Encontré uno que me mandó de la nada un día y que lo dice todo”, continuó la actriz, sobre un texto de Perry que simplemente decía “Hacerte reir me hizo el día. Me hizo el día”.

“Matty, te amo tanto y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor alguno. Te hablo todos los días. A veces hasta puedo escucharte decir ‘¿Podrías estar MÁS loca?’, cerró la actriz, en alusión a la estructura de frase típica de Chandler en la ficción.

Por su parte, David Schwimmer (Ross en la popular sitcom), escribió: “Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca me voy a olvidar de tu impecable timing y ejecución de comedia. Podías agarrar una línea simple de diálogo, moldearla a tu voluntad y convertirla en algo tan original e inesperadamente gracioso que todavía me sorprende”.

En una nota más personal, agregó, sobre el profundo vínculo que se generó entre los seis protagonistas: “Y tenías corazón. Y eras muy generoso, lo compartías con nosotros, de manera que pudimos crear una familia a partir de seis extraños”.

La imagen seleccionada para la publicación fue una de los flashbacks de “Friends”, en los que unos jóvenes y adolescentes Chandler y Ross vestían trajes y peinados ochentosos. “Esta foto es de uno de mis momentos favoritos con vos. Ahora me hace reír y duelar al mismo tiempo. Te imagino ahí arriba, en algún lado, con el mismo traje blanco, manos en los bolsillos, mirando alrededor…. ‘¿Podría haber MÁS nubes?’”, cerró, haciendo la misma referencia que Aniston a las típicas frases del personaje de Perry.