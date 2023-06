Jean Pierre Noher contó detalles de "Diciembre 2001" a Brindis Tv

JEAN PIERRE NOHER en la previa al estreno de "Diciembre 2001" | #Enchastre

En cuanto a su personaje, Pierre -como pidió que lo llamen- explicó: "Lo que traté fue de caracterizarlo sin traicionar el imaginario de la gente. Me pelé, usé trajes holgados, cambié la forma de caminar, la voz". Admitió que la búsqueda fue interpretar al propio De la Rúa y no al "fake", ya que en ese entonces estaba muy presente la imitación hecha por Freddy Villarreal: "Lo que van a ver es un De la Rúa no frente a una cámara, sino en pijamas; en su intimidad; en su soldead y en sus pensamientos; en sus contradicciones; en los teléfonos que no atendía".

Ante la pregunta de si haber vivido esa época y tener un juicio al respecto le afectó en su interpretación, Noher reconoció que pese al corralito y al hecho de haber perdido sus ahorros, él se encargó de "encontrar la humanidad del personaje en esa situación" y de trabajar "con un guión que estaba muy bien escrito".

Por último, el actor franco-argentino describió a la serie como "un drama muy duro, que va a generar tristeza" y que "va a poner frente a un espejo" a los argentinos.

“Diciembre 2001”, escrita por Mario Segade y dirigida por Benjamín Ávila (“Infancia clandestina”), cuenta con un elenco coral repleto de figuras, entre las que destacan Luis Machín como el ministro de economía Domingo Cavallo, César Troncoso como el exgobernador peronista Eduardo Duhalde y Manuel Callau como el expresidente Raúl Alfonsín.

La miniserie consta de seis episodios de 40 minutos y está producida por Kapow y basada en el libro “El palacio y la calle” de Miguel Bonasso.