La Capital | Zoom | comedia

"Impro al 2020", la jam de comedia, llega por primera vez a Rosario

Tras varios años de éxito sostenido en Buenos Aires, el espectáculo se podrá ver este viernes en Refi, con participación de artistas locales

14 de noviembre 2025 · 13:52hs
Iti el hermoso es uno de los creadores y maestro de ceremonias de Impro al 2020

Iti el hermoso es uno de los creadores y maestro de ceremonias de "Impro al 2020"

“Impro al 2020” no es cualquier espectáculo de improvisación de comedia. Creado por Iti el Hermoso y Matu Rosu, se trata de una invitación al juego en el escenario, con elenco completamente distinto en cada función. Tras varios años de éxito sostenido en la ciudad de Buenos Aires, llegan por primera vez a Rosario este viernes 14 de noviembre, a las 21, en Refi (Vélez Sarsfield 641)

El show se presenta como “una jam cómica donde todo puede pasar”. Artistas invitados improvisan escenas y canciones en vivo mientras intentan cumplir los desafíos propuestos por el maestro de ceremonias, tomando además las ideas del público. El único objetivo es divertirse, jugar y hacer reír.

En Rosario, improvisarán Juan Junco, Nano Catalá, Lula Rosenthal, Tomás Cutler, Mati Rosu y Anacleta Chicle. Iti el hermoso será como siempre maestro de ceremonias y habrá música en vivo (por supuesto improvisada) a cargo de Homero Chiavarino.

“Creo que el diferencial es que es un show que no tiene un elenco estable. Lo producimos con Mati, con quien somos amigos hace muchos años y somos muy relajados los dos. Lo que nos importa es que la gente venga a jugar y no tanto figurar nosotros”, contó en diálogo con La Capital Iti el hermoso, pseudónimo bajo el que Ignacio Ocampo (actor, streamer, influencer, músico, realizador audiovisual, docente y gestor cultural) desarrolla su obra artística.

Junto a Mati Rosu (conocido por ser notero y parte de la mesa de “Segurola y Habana”, el programa de Julia Mengolini en Futurock), crearon “Impro al 2020” justamente en el 2020, movilizados por las ganas de divertirse en escena. Con el freno obligado por la pandemia en el medio, llevan varios años haciendo el espectáculo en distintas salas de Ciudad de Buenos Aires, y también de La Plata y Mar del Plata.

“Siempre son seis o siete personas que nunca actuaron juntas. Yo soy maestro de ceremonias, y hago de intermediario con el público, pero también los voy dirigiendo en escena y voy intentando forzarlos a que vayan a lugares a los que no tenían pensado ir. El único que tiene algún control soy yo y eso me divierte mucho, ser un un titiritero malévolo que ríe”, agregó Iti entre risas.

“Tenemos muchas canciones también, eso nos gusta mucho incluso cuando no hay músicos en escena. Hay algo muy gracioso ahí, es como algo muy basal, muy de la infancia. El formato es básicamente es un juego y si se piensa algo es en el mismo día. Es realmente una creación colectiva, 100% viva y espontánea, no hay trucos ni estructuras predeterminadas. Nadie sabe qué va a pasar”, anticipó el comediante.

Abrazar el error y el riesgo

De esta manera, “Impro al 2020”, como toda propuesta de improvisación, invita al espectador a abrazar experiencias que esta época denosta: la incertidumbre, el error, la incomodidad. En un momento donde el contenido es cada vez más lineal y predigerido, y donde la gente asiste a recitales con el setlist en mano, la impro impone la potencia de lo inesperado, retomar la posibilidad de sorprenderse y dejarse atravesar por el hecho artístico.

“Para mí hay algo clave y es que la improvisación siempre debería buscar el riesgo. Pero yo empecé a estudiar impro a los trece años, y cuando llevás cierto tiempo, te ponés medio canchero. Vas domando esa sensación de peligro y para mí es un error. Yo doy clases y les comparto a mis alumnos recursos para tratar de sentir un poco de vértigo siempre”, apuntó Iti sobre este punto.

“Una forma de lograr eso es improvisar con gente que no conocés para nada y con gente que no tiene experiencia improvisando. Para mí ahí se abre una posibilidad de fracasar rotundamente, que me encanta y que abrazamos. Filosóficamente la improvisación tiene que abrazar el error y a mí como maestro de ceremonia me gusta sembrar todo el tiempo semillas potenciales de caos”, dijo el comediante.

“Eso es un lindo mensaje para la gente. Ahora estamos tratando de que la gente participe más y siempre intento comunicar que no hace falta tener una super idea. Puede ser cualquier cosa y no pasa nada. Eso es un lindo mensaje. Y la gente entra en el código de valorar el error real. A lo mejor vino una rapera que nunca improvisó de esta manera en su vida y frena la escena para preguntar qué carajo está pasando. Para mí eso está buenísimo y creo que el público lo valora mucho”, sumó.

Finalmente, Iti compartió el entusiasmo por su primera visita a Rosario con “Impro al 2020”, y la incorporación de figuras locales en escena.

“Siempre me entusiasma conocer gente de otras ciudades porque cada ciudad tiene sus códigos de humor y sus personalidades en lo escénico. La gente de La Plata no improvisa como la de Capital o la de Mar del Plata, hablando de nuestra experiencia. El público también es distinto. El público porteño tiene una cosa de ego de querer mostrarse ingenioso, una búsqueda de picantearla. El público platense es más poético. Eso me re ceba, descubrir cuál es el lenguaje creativo de cada público. Y Rosario es una ciudad que nos gusta mucho a Mati y a mí, así que estamos muy contentos. Además el domingo nos vamos a Córdoba, así que es nuestra primera gira, con comillas gigantes”, cerró.

