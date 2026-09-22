Estudiantes no mejora en el Clausura y ahora cayó con Lanús El Pincha perdió 2 a 1 en La Fortaleza, en la semana de la final de la Supercopa Internacional con Rosario Central 22 de septiembre 2026 · 00:02hs

En el cierre de la 10ª fecha del Clausura, Estudiantes no pudo con Lanús y perdió por 2 a 1 en La Fortaleza.

El Pincha arrancó bien y dominó pero no logró plasmar en el marcador su superioridad. Lanús fue efectivo y golpeó en momentos precisos.

Estudiantes fue dominador en todo el partido, pero pese a ser siempre protagonista no supo controlar los arranques de Lanús. En la primera mitad el visitantes tuvo varias ocasiones de gol, con intervenciones de Nahuel Losada y de los palos para evitar la caída del arco pincha.

Pero quien sí tuvo puntería fue Gonzalo Lobos, a los 13', y a los 15' del complemento Eduardo Salvio amplió diferencias de penal. Casi sobre el final Leandro González Pírez consiguió el descuento.

En la próxima fecha Lanús visitará a Newell's mientras que Estudiantes enfrentará el próximo sábado, desde las 16, a Rosario Central en la final de la Supercopa Internacional. El partido será arbitrado por Darío Herrera y se jugará en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.