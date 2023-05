En un intercambio con Marcela Tauro, que oficiaba de conductora en reemplazo de Flor de la V y fue quien trajo el rumor a la mesa, Cóppola se hizo cargo de que tenía información ambigua: “Si llegamos a tener la información exacta, la decimos. No tenemos bien definido de qué rubro es el señor. No tenemos tanta data”. Queriendo desligarse de las afirmaciones, le dijo a Tauro: “Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito”.