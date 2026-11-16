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Lista de nominados a los premios Grammy 2027: un rosarino entre los candidatos

La Academia de la Grabación de Estados Unidos compartió la lista oficial de postulantes a los premios y hay cuatro argentinos

16 de noviembre 2026 · 12:32hs
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Ca7riel

Ca7riel, a la izquierda, y Paco Amoroso aceptan el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo por "Papota" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

El 7 de febrero se llevarán a cabo los Grammy, la premiación más prestigiosa dentro del mundo de la música. Se trata de la 69° ceremonia en su historia y, este lunes, la Academia de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer este lunes la lista oficial de nominados. Entre los candidatos, hay cuatro argentinos que se podrían llevar el galardón.

Durante la edición 2027, los Grammy Awards premiarán a lo que la Academia considere lo mejor de la música lanzada durante un período determinado que va desde el 31 de agosto de 2025 hasta el 28 de agosto de 2026. Es así como, el primer domingo de febrero, decenas de artistas que se vestirán de gala con la expectativa de llevarse algún premio a sus casas.

Entre los nominados, RAYE lidera la lista con 11 nominaciones, luego le sigue por Rosalía, con 9 nominaciones. También se destacan Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers. Y Argentina también dirá presente: el rosarino Fito Páez, además de Milo J y CA7RIEL y Paco Amoroso que compiten en la categoría de "Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo". Asimismo, en la categoría incorporada este año "Mejor canción latina", competirán Milo J y CA7RIEL y Paco Amoroso.

>> Leer más: Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

La lista de nominados a los Grammy 2027

A continuación la lista de nominados en las principales categorías y en las categorías en las que compiten los argentinos:

Álbum del año

  • Phoebe Bridgers: Lost Weekend.
  • Olivia Dean: The Art of Loving.
  • Ella Langley: Dandelion.
  • Bruno Mars: The Romantic.
  • RAYE: This Music May Contain Hope.
  • Olivia Rodrigo: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
  • Rosalía: LUX (Complete Works).
  • Taylor Swift: The Life of a Showgirl.

Grabación del año

  • Olivia Dean: “Man I Need”.
  • Ella Langley: “Choosin’ Texas”.
  • Bruno Mars: “I Just Might”.
  • RAYE: “Where Is My Husband!”.
  • Olivia Rodrigo: “The Cure”.
  • Rosalía, Björk y Yves Tumor: “Berghain”.
  • Taylor Swift: “The Fate of Ophelia”.
  • Tame Impala con Jennie: “Dracula”.

Canción del año

  • “Berghain”, interpretada por Rosalía, Björk y Yves Tumor.
  • "Choosin’ Texas”, de Ella Langley.
  • “The Cure”, de Olivia Rodrigo.
  • “Hate That I Made You Love Me”, de Ariana Grande.
  • “I Knew It, I Knew You”, de Taylor Swift, para Toy Story 5.
  • “Man I Need”, de Olivia Dean.
  • “Risk It All”, de Bruno Mars.
  • “Where Is My Husband!”, de RAYE.

Mejor artista revelación

  • Angine de Poitrine.
  • Geese.
  • Ella Langley.
  • Slayyyter.
  • Sienna Spiro.
  • Don Toliver.
  • Remi Wolf.
  • The Womack Sisters.

Mejor Interpretación Pop Solista

  • Olivia Dean: "Man I Need"
  • Bruno Mars: "Risk It All"
  • RAYE: "WHERE IS MY HUSBAND!"
  • Olivia Rodrigo: "the cure"
  • ROSALÍA: "Sauvignon Blanc"

Mejor álbum de rock latino o alternativo

  • CA7RIEL y Paco Amoroso: Free Spirits.
  • Jorge Drexler: Taracá.
  • Milo J: La vida era más corta.
  • Juanes: Juanesteban.
  • Fito Páez: Shine.

Mejor canción latina

  • Karol G y Drake: “Ahí”.
  • Jorge Drexler: “¿Cómo se ama?”.
  • CA7RIEL y Paco Amoroso junto a Sting: “Hasta Jesús tuvo un mal día”.
  • Rosalía y Yahritza y Su Esencia: “La Perla”.
  • Milo J: “Niño”.

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