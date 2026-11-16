Fue Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de fuego". Se hizo famoso mundialmente como Edward Cullen, el vampiro protagonista de la saga "Crepúsculo". Luego fue el mismísimo hombre murciélago en "The Batman", de 2022. Y ahora será el agente 007. Amazon MGM Studios anunció oficialmente que el actor británico Robert Pattinson es el elegido para encarnar al nuevo James Bond, y lo presentó como corresponde con un espía de su talla: en penumbras, vestido de riguroso esmoquin y moño, y apuntando a cámara con una pistola en mano y su eterno gesto adusto e imperturbable.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida", escribió el actor de 40 años.

Y agregó: "Estoy profundamente agradecido con Denis Villeneuve, Amy (Pascal), David (Heyman), Tanya (Lapointe) y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber creído en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto".

El director Denis Villeneuve no podía estar más de acuerdo con la elección. "Tiene el espíritu atemporal de 007 y aporta un aire completamente nuevo. Estoy deseando empezar", sostuvo.

El guiño real

Incluso los reyes Carlos III y Camila dieron el visto bueno. "Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond", indicaron en las redes sociales de la familia real británica.

A pesar de que 007 ya es un agente "veterano" (se cumplen 64 años del estreno de "El satánico doctor No", protagonizada por Sean Connery), la franquicia sigue siendo convocante y el anuncio de la contratación de Pattinson no solamente fue noticia mundial, sino que las redes sociales se llenaron de comentarios de aprobación y de "repudio", en un síntoma de que Bond sigue vigente.

Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar al famoso agente. Luego de Connery vinieron George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien en 2017 aseguró que no regresaría al papel y desde entonces el proceso para elegir al nuevo 007 tuvo una danza de nombres interminable. Solamente por mencionar a algunos de los que finalmente se quedaron con las ganas: Nicholas Hoult ("Nosferatu", "X-Men" y "Superman"), Josh O'Connor ("The Crown"), Aaron Taylor-Johnson ("28 años después"), Callum Turner ("Animales fantásticos") y Jacob Elordi ("Frankenstein" y la serie "Euphoria"). Muchos usuarios de redes sociales insisten en que algunos de ellos hubiesen sido un mejor Bond que el escogido.

Los productores Amy Pascal y David Heyman, que están detrás de la nueva entrega de la saga, creen que el legado está en buenas manos. "Su audacia como actor, su sentido del humor autocrítico y su capacidad para reinventarse continuamente lo convierten en el Bond perfecto para nuestra época", indicaron.

Se espera que la producción de la nueva película comience en 2027 y que el estreno se anuncie para 2028. Los fanáticos (tanto de Bond como de Pattinson) tendrán que tomarlo con paciencia y esperar. Y nada más pertinente que hacerlo con un Martini en mano. Agitado, no revuelto.