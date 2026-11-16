Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar El sábado se conoció que la familia Villavicencio vendió sus acciones a Swiss Medical y Chicago Capital (de Grupo Gamma). El proceso de traspaso, que involucra a 4100 personas Por Florencia O’Keeffe 16 de noviembre 2026 · 10:23hs

Grupo Oroño queda en manos de Swiss Medical y Chicago Capital. ¿Qué pasará el día después?

La venta de Grupo Oroño, el bastión de la salud privada de la ciudad con más de 75 años de historia dominando el sector, se convirtió en la gran noticia del fin de semana. En especial para los 2300 empleados de las instituciones de GO, y un staff de 1800 médicos, lo que hace un total cercano a las 4100 personas. Los grupos de whatsapp de los trabajadores y demás profesionales "estallaron" cuando la novedad se hizo pública durante la tarde del sábado en la que los medios de comunicación informaron que Swiss Medical (de la familia Belocopitt) y Chicago Capital (de la familia Tourn, de Grupo Gamma) habían adquirido la mayoría accionaria, que compraron a la familia Villavicencio. La preocupación lógica ante el cambio de manos, también fue creciendo, en el marco de la "venta del siglo" en el rubro en la ciudad.

Los empleados y colaboradores recibieron previamente un mail, firmando por Ivonne, Simón, Lisandro y Nicolás Villavicencio, hijos de Roberto L.Villavicencio, fundador -y presidente del grupo hasta su fallecimiento en marzo de 2023- en el que se detalla "la decisión importante para el futuro de Grupo Oroño" y en la que remarcaron: "Para nosotros GO nunca fue solamente una participación societaria" sino que "estuvimos involucrados en su vida cotidiana tomando decisiones, acompañando proyectos". En ese escrito,también se hace referencia a la tarea de los equipos -"que conocemos de cerca"- y cómo "cuidan a los pacientes y hacen funcionar las instituciones".

Lo cierto es que no todos vieron rápidamente el comunicado en sus casillas de correo, sobre todo tratándose de un fin de semana, y muchos trabajadores recibieron la novedad por parte de compañeros y colegas, o se enteraron directamente por los medios.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, quien junto al holding Chicago Capital se quedó con la mayoría accionaria de Grupo Oroño Belocopitt en Rosario Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical, uno de los principales grupos de la salud privada de la Argentina (que entre otras instituciones maneja en Buenos Aires la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, el Sanatorio Los Arcos, ECCO) más varias decenas de empresas de salud en distintos puntos del país, llegó este lunes a Rosario con gente de sus equipos para avanzar en lo que se denomina proceso de "Take Over" a partir de la compra de Grupo Oroño.

Belocopitt tiene además una fuerte presencia accionaria en América TV, en Radio La Red y otros medios, en todo el país. Además de involucrarse en producciones audiovisuales, teatrales y de entretenimientos en general, algunas de mucha trascendencia como la película "Relatos salvajes". Reuniones con los gerentes El "Take Over" es, justamente, como su significado en inglés, "tomar el control" de la nueva empresa que adquirieron. Eso incluye rondas de encuentros para conocer a fondo a los cuerpos gerenciales de Grupo Oroño. Estarán toda la semana con los directivos salientes configurando el nuevo escenario. Por lo que pudo saber La Capital no habrá decisiones que modifiquen tareas ni condiciones en el grueso del plantel de trabajadores, aunque es probable que se generen cambios más inmediatos en los mandos medios (profesionales en puestos jerárquicos ligados a la dirección). Llevar "tranquilidad" Desde Grupo Oroño, el presidente saliente, Nicolás Villavicencio, dijo a este diario: "Queremos ser muy claros y llevar tranquilidad a los colaboradores y el staff médico, armando agendas y combatiendo la incertidumbre" que, comprende, se ha generado con la sorpresiva noticia de la venta. Integrantes del Grupo Oroño Sanatorio Parque

Sanatorio de Niños

ICR (Instituto Cardiovascular de Rosario)

Diagnóstico Médico Oroño

Maternidad Oroño

GO Sanatorio Funes

CER (Centro de Emergencias de Rosario)

CEN (Centro de Emergencia de Niños)

INECO Neurociencias Oroño

Elas (Diagnóstico de la Mujer)

Clínica de Hígado

Fertya (medicina reproductiva)

(medicina reproductiva) Medicina Esencial (empresa de medicina prepaga del grupo)

(empresa de medicina prepaga del grupo) Red Unitas (dedicado a la salud mental)