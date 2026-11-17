Argentina se mide con Costa Rica en Córdoba, en el amistoso que cerrará un año impresionante, con final de Mundial incluida y el retiro de Lionel Messi

Julián Alvarez y Gianluca Prestianni se asociaron bien ante Uruguay y podrían jugar juntos en el segundo amistoso de la selección argentina, ante Costa Rica en Córdoba.

La selección argentina cerrará el 2026 este martes, cuando se enfrente en un amistoso internacional con su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay. El cotejo se jugará en Córdoba , donde hasta el momento la expectativa no es demasiado importante y, sin dudas, el retiro de Lionel Messi incide en la escasa atracción.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de Telefé y TyC Sports. El árbitro designado fue el brasilero Bruno Arleu, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Guarizo.

Argentina llega a este encuentro luego de la deslucida actuación que tuvo hace pocos días en el amistoso contra Uruguay, en el que pagó muy caro las desatenciones del inicio del segundo tiempo y terminó cayendo 2-1, con un gol en contra de Leonardo Balerdi y otro con la espalda de Maxi Araujo.

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De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde sin dudas lo más destacado ocurrió a mitad de año, durante la disputa del inolvidable Mundial de Canadá-Estados Unidos-México, donde fue subcampeón pero antes levantó partidos increíbles y deslumbró a todos con su triunfo épico ante la poderosa Inglaterra en la instancia de semifinales.

Lo que ya empezó para Argentina

Más allá de las distintas consideraciones, lo que es absolutamente real es que la selección abrió otra etapa y debe asumirla cuanto antes. Y es que no podrá vivir de añoranzas de ver al mejor de todos en la cancha.

Por supuesto que para Scaloni la tarea será muy ardua. Inclusive en la conferencia de prensa que dio este lunes le preguntaron sobre si lo ve a Leo como ayudante de campo en el Mundial 2030, ahora que se irá Walter Samuel del cuerpo técnico, y dijo que “lo veo jugando al fútbol hasta el 2030”.

Pareció casi como un deseo íntimo de que esté jugando para esa época cuando cumpla 43 años, pero lo cierto es que la Argentina que jugará el próximo Mundial está naciendo ahora, con varios otros referentes que no estarán y jóvenes que deberán asentarse.

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No por nada Scaloni aclaró en conferencia que quiere que todo el mundo dé el ciento por ciento, que para estar exige esa predisposición y esa piedra basal no está dispuesta a flexibilizarla, si pretende mantener el fuego sagrado de una era gloriosa desde que asumió el cargo.

Un equipo que irá con cambios

De cara a esta presentación, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega, quedando afuera Faundo Medina. Además, se destacan los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho por Gonzalo Montiel. Y de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en la delantera por Exequiel Palacios y Thiago Almada, bajando Nico Paz a la línea media junto a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Mientras que Scaloni ya confirmó que el Dibu Martínez regresará a los tres palos en lugar de Gerónimo Rulli.

Costa Rica, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en su último encuentro, en el que cayó 2-0 frente a Ecuador. Aunque Scaloni aclaró que no hay que subestimarlo y es una selección competitiva. Quizás el mensaje haya sido puertas adentro.

Argentina debe empezar a sacudir rápida la nostalgia y empezar a crear otro futuro. Un amistoso que tal vez sirva para eso.