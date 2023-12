"Gran Hermano": una pelea entre Furia y el Paisa terminó con triple sanción

Juliana le restó importancia al incidente y acusó al Paisa de estar teniendo una reacción exagerada: “¿Qué me decías mala leche? . “¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nomás. No te pegué, cómo agrandan las cosas. ¿Qué me tengo que bancar que me diga mala leche?¿Tanto va a agrandar?”, replicó la joven. Sin embargo, la tensión en la casa era tanta que desde la producción decidieron cortar la transmisión en vivo del programa.