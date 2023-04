"Gran Hermano": qué dijeron Julieta, Marcos y Nacho sobre ir al "Bailando"

Julieta Poggio, que tiene recorrido y aspiraciones como actriz, es la única de los finalistas que fue nombrada por Tinelli como posible participante. Recientemente, después de firmar contrato para una nueva etapa en América Tv, el conductor aseguró que le gustaría contar con Alfa y Julieta para el próximo “Bailando”. Si bien Alfa ya dijo que él no aceptaría porque no puede bailar , Julieta se mostró abierta a las propuestas: “Depende si aceptaría, pero siempre es algo que se quiere, aunque el llamado no existió”.

Además, contó que ya intentó ser parte del equipo de Marcelo: “Yo hice un casting para ser chica ‘ShowMatch’ en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta. En la doble pirueta me trabé el taco. No tenía que ser”.