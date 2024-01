"Gran Hermano": la nueva placa de nominados sorprendió a la casa

Cinco jugadores quedaron en placa y por primera vez Furia no será candidata a la nominación

La cuarta gala de nominación marcó un antes y un después en la casa de “Gran Hermano”. Por primera vez desde el comienzo del programa, Furia no quedó en placa , lo que da cuenta de un cambio en los roles de poder entre los participantes.

Con este panorama, la tensión estaba a flor de piel. Vale recordar que Williams fue eliminado el pasado lunes, luego de ser nominado por una sanción y no por sus compañeros.

Carla, la más elegida por sus compañeros, compartió durante la gala su malestar emocional por estar lejos de sus hijos: “Con una mano en el corazón te digo que se me está haciendo muy duro. Yo pensé que iba a ser un recreo divino de madre estar acá, pensé que no iba a padecer tanto, extrañar tanto a mis hijos, los extraño horrores. Me pasa que soy una mina graciosa, extrovertida y acá estoy apagada porque estoy triste”.