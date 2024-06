"Gran Hermano": dos participantes se fueron a vivir juntas y Furia se encontró con sus fans

Por su parte, Virginia, también conocida como Virqueenia, mostró a sus más de medio millón de seguidores que está compartiendo vivienda con Flor, pero apelando a su característico sentido del humor. “Me consiguieron un departamento divino para que esté hiper cómoda y, ¿qué me pasa? Me lo usurpan”, dijo la comediante, justo antes de mostrar a su compañera instalada en el sillón del lugar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elt8214/status/1804013140499145160&partner=&hide_thread=false Una fan de furia le dice a la pelada que los furiosos son “MILLONES”.#GranHermano pic.twitter.com/B9Zo4JtDQR — T (@elt8214) June 21, 2024

Dentro de la casa, Flor y Vir fueron integrantes del grupo La Vizcachera, el cual se conformó entre varias chicas para hacer frente a Furia, pero que fue perdiendo fortaleza ante el fortalecimiento del perfil de la participante más polémica de esta edición.

Furia y el encuentro con sus fans

Por otro lado, Furia incumplió con las reglas de aislamiento después de su eliminación el pasado martes por la noche y se encontró con algunos de sus fanáticos en la puerta del hotel donde se hospeda en Vicente López. Todavía no tiene acceso a su celular, así que el contacto con el exterior y con la legión de fanáticos que cosechó es gradual.

En un video que circuló en redes, se puede ver a Juliana dialogando y sacándose fotos con algunos seguidores que se acercarse al lugar para encontrarse con su ídola. “Los amo. No gasten más guita, vieja. ¿Saben qué es lo único que me importa? El amor que me tienen vieja. Gracias por quererme tanto y bancarme. Gracias por quererme tanto”, dice la ex participante.