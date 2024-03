"Gran Hermano": cómo quedó la placa tras un nuevo "congelados" y sanciones

La jornada empezó con una nueva sanción por incumplimiento de reglas. “No entiendo que después de tantas advertencias y comunicados sigan reincidiendo en las mismas faltas. Ayer otro participante interactuó durante varios minutos con otros compañeros sin el micrófono colocado. Me estoy refiriendo a Emmanuel. Sabrás que no voy a dejar pasar esta situación. Te informo que estás nominado”, aseveró el Gran Hermano.

“A diferencia de la anterior vez no voy a elegir yo las personas sino que van a elegir ustedes qué sobre toman”, explicó la ex participante. Vale recordar que la visita de Lisandro durante el “congelados” del lunes provocó una fulminación y dos sanciones, poniendo a Martín Ku, Martina y Rosina en placa inmediatamente.

“Cómo los extraño a pesar de todo. Me fui de una forma horrible y tenía muchas ganas de entrar. Hola chicos nuevos, a ustedes no los conozco. Hola Juliana, me la cuidás eh”, dijo Agos en referencia a los participantes que entraron recientemente y a Furia, quien supo ser una de sus principales enemigas dentro de la casa.

Después de la salida de Agostina y de que los jugadores queden oficialmente “descongelados”, fue el momento de abrir los sobres, que estaban en manos de Catalina, Damián y Joel. El resultado fue: una cena a compartir para Cata, la fulminación para la próxima semana para Damián, y la salida de placa para Joel.

Finalmente, fue el turno de que el líder de la semana, Bautista, hiciera uso de sus beneficios y eligiera a un compañero para sumar y otro para bajar de la lista de nominados. Los seleccionados fueron Virginia y Nicolás, respectivamente.

De esta manera, los candidatos a quedar eliminados del reality en la gala del domingo son: Paloma, Martín, Catalina, Rosina, Mauro, Virginia, Damián, Emmanuel, Florencia y Darío.