Gladis, la orca vengadora que se volvió viral por atacar veleros

Una orca se hizo famosa y no es Willy. Gladis es el nombre del animal que se volvió tendencia en Twitter por su insólito comportamiento en el estrecho de Gibraltar. Según videos que circulan en redes, le está enseñando a otras de su misma especie a atacar embarcaciones, con fines vengativos.

Por supuesto, Twitter Argentina no se quedó atrás y expresó su solidaridad con la orca que se dedica sobre todo a atacar británicos adinerados, quienes circulan en fastuosos yates por el espacio marítimo también conocido como "el callejón de las Orcas". Entre memes y chistes, los usuarios convirtieron a Gladis en "ícono del proletariado". "Duro Gladis contra los imperialistas", "No, terapia no, Gladis quiere venganza", "Gladis conducción", fueron algunas de las frases con las que se celebró la actitud de la orca vengadora.

https://twitter.com/arycarangi/status/1663001774972624897 a quien le importan un montón de ricos en un yate, haz lo tuyo willy mad max — Ar-ael (@arycarangi) May 29, 2023

https://twitter.com/gataclismos/status/1663212394674257920 La compañera Gladis Orquín acabando con el capitalismo marítimo pic.twitter.com/JX3w8qHy5U — Ren (@gataclismos) May 29, 2023

https://twitter.com/JulsSotto/status/1663179736116350976 Destruilos Gladis. Ella dijo “eat the rich” y lo sostuvo. No me queda otra que bancarla https://t.co/ReqSd3bYB7 — Juls (@JulsSotto) May 29, 2023

https://twitter.com/Todoenrepud10/status/1663187117021822979 Yo? Anti-ingleses, como el Diego y como Gladis. https://t.co/TExOPz37YA — Todoenrepudinho (@Todoenrepud10) May 29, 2023

Además de las clásicas películas de la saga "Liberen a Willy", que presentan versiones un poco más edulcoradas, son conocidos casos reales de orcas que se han vengado de los humanos por traumas de cautiverio. El más famoso es el de Tillikum, una orca de Mundo Marino en Estados Unidos que mató a varios entrenadores, y que fue abordado en el documental "Blackfish".