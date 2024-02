"Fragmentado", un "multipersonal" show con el rosarino Exequiel Bitto

Este trabajo, indicó, “nace un día donde muchas de mis personalidades sentían y me cuestionaban que yo no les daba a todas el mismo tiempo por igual. Por lo cual decidí hacer un show de una hora y media aproximadamente donde reunirlas a todas y que cada una haga lo que quiera sin tener que pedirme permiso. En ese momento coincidimos que era lo más justo para todos, me incluyo”, bromeó el actor y añadió: “Recuerdo textuales palabras de aquella noche: «Serán libres de hacer lo que quieran»”.

Sobre su estilo, comentó: “La verdad, no sabría decir bien qué es, de lo que sí estoy seguro es de qué no es: nunca me gustaron las etiquetas y los nombres, creo que limitan, encasillan y no dejan lugar a la imaginación, a la sorpresa, negándonos la posibilidad de hacer hacer algo mucho más grande de lo que pensamos que es”.