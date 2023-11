Flor Vigna dio explicaciones sobre su video íntimo con Luciano Castro

También en su cuenta de Instagram, Vigna aprovechó la pregunta de un seguidor para aclarar lo ocurrido. “Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba, no se por que por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”, aseguró la bailarina.